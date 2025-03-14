我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

冷眼集／賴政府麥卡錫式反共 犧牲和平交流 打回戒嚴時期

記者 周佑政
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統13日公開宣示「中國是境外敵對勢力」，衝擊兩岸交流。圖為馬英九基金會去年邀陸生團來台展開學術交流，大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。（本報資料照片）
賴清德總統13日公開宣示「中國是境外敵對勢力」，衝擊兩岸交流。圖為馬英九基金會去年邀陸生團來台展開學術交流，大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。（本報資料照片）

賴清德總統祭出17項反大陸對台統戰、滲透因應策略，與其說是反統戰，在民進黨三度執政、兩岸敵意螺旋甚深的此刻，賴政府此舉，幾乎是全面性地限縮兩岸交流，接下來兩岸敵對態勢將更嚴峻，雙邊的和平交流恐成奢談。

兩岸早年因為歷史因素與政治情勢，相互對峙不往來。1979年，美國與中華人民共和國建交，時任總統蔣經國採取不接觸、不談判、不妥協的「三不政策」。

1987年台灣解除戒嚴後，政府決定開放民眾赴大陸探親，打破了台海近40年的隔絕，也開啟兩岸民間交流時期。

李登輝執政時曾在經貿上採「戒急用忍」政策，但兩岸各式交流多不受阻礙；陳水扁就任後提「四不一沒有」，但因扁任內推動防禦性公投，招致美中雙方批評，兩岸關係也越來越不睦；馬英九政府主張「九二共識」，當時的兩岸關係被認為相對穩定；但到了前總統蔡英文執政時，因為民進黨「抗中保台」的意識形態，讓兩岸互動漸行漸遠。

2019年底，在民進黨掌握多數立法院席次下通過「反滲透法」，時任總統蔡英文強調「反滲透法是反滲透，不是反交流」，也說明，「兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為。無論經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到反滲透法的影響」。

如今，賴政府以大陸統戰、滲透為名，洋洋灑灑列出17項因應策略；其中，在本應較不受政治因素、意識形態干擾的兩岸交流也畫上全面性的紅線，包括宗教、文化、學術、教育等交流案件都要嚴格審查及管理，甚至還要全面深化青年學子「對中國的識讀教育」，還對於藝人言論畫下紅線，但請問除了限縮之外，這政府對藝人能有什麼幫助，還逼他們必須選邊站。這樣的作為，無疑讓兩岸交流互動走回過去戒嚴時期的老路。

大陸對台統戰向來是「陽謀」，但過去幾十年來，台灣沒有因此被大陸併吞；大陸對台統戰，台灣更應透過互動交流進行「反統戰」。賴政府與其麥卡錫式的反共，不妨更有自信地透過兩岸官民交流，讓大陸了解台灣民主自由的可貴。

民進黨 蔡英文 戒嚴

上一則

疑詐千萬保險金 男蓄意撞橋墩失智母不治 收押禁見

下一則

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

延伸閱讀

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流
回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚

回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚
黑白集／「中國公民台灣兵」 沒身分也需服役

黑白集／「中國公民台灣兵」 沒身分也需服役
台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市