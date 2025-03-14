我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

設限兩岸經貿 商總理事長：台出口陸比重逾3成 能斷？

記者謝柏宏、賴昭穎／台北14日電
全國商業總會理事長許舒博。（記者林伯東／攝影）
全國商業總會理事長許舒博。（記者林伯東／攝影）

賴總統昨天召開國安高層會議，在經貿方面，將就台灣、中國經貿關係策略性結構調整，並就所涉及人流、物流、金流及技術進行必要且有序調整；往來旅遊方面，要求相關機關提高國人赴中旅遊風險意識，落實登錄制度。

三三會理事長林伯豐表示，台灣經貿立國，其中大陸與台灣的經貿往來又非常多，政府對於與大陸的經貿互動設了太多限制，最終傷害的只會是台灣自己的經濟發展；若是政府老是採取非理性的干涉作為，那不如要企業不要根留台灣，這等於變相要台灣企業出走海外。

全國商業總會理事長許舒博則說，針對兩岸的主張，台灣有三種人，分別是主張不統不獨、統一和獨立，對於有人提所謂的武統，究竟所提的是鼓勵還是擔憂，要看如何解讀，即使是有問題，也不應該把個案變通案全面封殺。他比喻，一碗麵有幾顆蔥花，如果不喜歡，把蔥花挑掉就好，不需要搞到把整碗麵倒掉，硬要這樣做，引起效應就很大了。

許舒博指出，他最關心的是兩岸經貿關係的前景，尤其大陸連同香港澳門，占台灣的出口比重三成多，這樣的生意上的夥伴關係往來能中斷嗎？就算能夠全部轉到美國，就能保證川普政府不加徵關稅嗎？

他表示，上個月海基會舉辦「大陸台商春節活動」，很多台商顧慮當前的兩岸關係，出席也不是、不出席也不是，兩面不是人。藝人也一樣，大陸市場比台灣大，藝人到大陸發展，但不要說是台灣藝人，其他國家的藝人在大陸也受到限制，畢竟對岸是共產主義，台灣是民主主義，政府要這樣搞，對經濟沒幫助。

許舒博說，賴總統宣示的主張，若涉及法律面仍需經過立法院同意，若是行政命令也要符合憲法。在經貿方面，大陸經貿人士來台如何判斷是「必須」或「非必須」其實很難分別，若是大陸買家想買台灣的產品，來台灣考察工廠無可厚非，若是過於限制大陸人流來台，只會傷害兩岸經貿交流。

澳門 春節 香港

上一則

黑白集／八炯舉報亞亞「調動」賴政府 網紅治國成笑話

下一則

賴抗中 藍轟操作對立、加溫大罷免 「離戒嚴只差一步 」

延伸閱讀

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流
黑白集／「中國公民台灣兵」 沒身分也需服役

黑白集／「中國公民台灣兵」 沒身分也需服役
對陸反傾銷調查 學者：台向美表態 難防陸報復

對陸反傾銷調查 學者：台向美表態 難防陸報復
台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

台反傾銷調查陸鋼品、啤酒 學者憂陸取消ECFA讓利

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市