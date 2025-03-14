賴清德提17策略／上海學者：兩岸將走向絕對對抗境地

針對賴清德 總統13日提出的17項國安策略，大陸涉台學者表示，大陸將會有更嚴厲的措施因應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊「台獨」，常態性軍演，以及反分裂法可能會有新的聲明。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，賴的17條措施，以及對大陸間諜 的指控，是草木皆兵，將主張和平統一的台灣人當作打擊對象，造成寒蟬效應；同時，也將大陸對台灣的好意，包括惠台利民措施、兩岸民間交流，當成「敵對勢力滲透」，「這是一個最新的發展」，將使兩岸走向絕對對抗的境地。

他說，針對賴的作法，大陸會出現一些調整，特別在打擊台獨分裂勢力進一步加強。未來，針對賴清德的17條作法，預計會有更嚴厲的措施因應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊台獨。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪也表示，賴清德想要在「台獨這一條路上走到黑」，大陸則會進一步強化「應對台獨分裂的能力」，包括常態性的軍演，反分裂國家法也可能會有新的提法、新的聲明。

就未來大陸如何推動、貫徹反分裂國家法，他認為，最重要的是落實，過去說反分裂法是「達摩克利斯之劍(懸頂之劍)」，現在也會有落下的時候。

李振廣說，坦白說，兩岸情勢其實「沒有這麼緊張」，「反分裂國家法」的主要意圖是維護和平統一的前景，不讓任何人、任何勢力把台灣分裂出去，但現在賴清德過度渲染大陸威脅，目的是在「滿足自己的政治意圖」。

李振廣列舉，賴清德恢復軍事審判，認為大陸對台交流都是滲透威脅，「他的意圖很危險」，就是要把兩岸交流「徹底關掉」，同時擴大自己的權利，讓台灣重回「戒嚴」，把台灣內部支持統一者都扣上帽子予以打擊。

李振廣抨擊，「賴清德的獨裁，是對台灣民主制度和自由價值的最大威脅」。

包承柯則說，在烏克蘭 的前車之鑑下，賴可能認為「美國也會拋棄他」，因此選擇進一步挑起兩岸衝突對抗，為台獨叫好，為自己增加支持力量。但包承柯強調，這種對抗是無意義的，不可能成功，因為大陸在國際上鞏固一中格局，美國也不支持台獨。

包承柯表示，大陸會進一步強化構建兩岸和平統一的環境，就是對「賴清德當局」的最大打擊，目前，大陸仍將和平統一作為最主要推動的政策方針。