我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

賴清德提17策略／上海學者：兩岸將走向絕對對抗境地

特派記者陳政錄／北京報導

針對賴清德總統13日提出的17項國安策略，大陸涉台學者表示，大陸將會有更嚴厲的措施因應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊「台獨」，常態性軍演，以及反分裂法可能會有新的聲明。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，賴的17條措施，以及對大陸間諜的指控，是草木皆兵，將主張和平統一的台灣人當作打擊對象，造成寒蟬效應；同時，也將大陸對台灣的好意，包括惠台利民措施、兩岸民間交流，當成「敵對勢力滲透」，「這是一個最新的發展」，將使兩岸走向絕對對抗的境地。

他說，針對賴的作法，大陸會出現一些調整，特別在打擊台獨分裂勢力進一步加強。未來，針對賴清德的17條作法，預計會有更嚴厲的措施因應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊台獨。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪也表示，賴清德想要在「台獨這一條路上走到黑」，大陸則會進一步強化「應對台獨分裂的能力」，包括常態性的軍演，反分裂國家法也可能會有新的提法、新的聲明。

就未來大陸如何推動、貫徹反分裂國家法，他認為，最重要的是落實，過去說反分裂法是「達摩克利斯之劍(懸頂之劍)」，現在也會有落下的時候。

李振廣說，坦白說，兩岸情勢其實「沒有這麼緊張」，「反分裂國家法」的主要意圖是維護和平統一的前景，不讓任何人、任何勢力把台灣分裂出去，但現在賴清德過度渲染大陸威脅，目的是在「滿足自己的政治意圖」。

李振廣列舉，賴清德恢復軍事審判，認為大陸對台交流都是滲透威脅，「他的意圖很危險」，就是要把兩岸交流「徹底關掉」，同時擴大自己的權利，讓台灣重回「戒嚴」，把台灣內部支持統一者都扣上帽子予以打擊。

李振廣抨擊，「賴清德的獨裁，是對台灣民主制度和自由價值的最大威脅」。

包承柯則說，在烏克蘭的前車之鑑下，賴可能認為「美國也會拋棄他」，因此選擇進一步挑起兩岸衝突對抗，為台獨叫好，為自己增加支持力量。但包承柯強調，這種對抗是無意義的，不可能成功，因為大陸在國際上鞏固一中格局，美國也不支持台獨。

包承柯表示，大陸會進一步強化構建兩岸和平統一的環境，就是對「賴清德當局」的最大打擊，目前，大陸仍將和平統一作為最主要推動的政策方針。

賴清德 間諜 烏克蘭

上一則

具結無大陸身分爭議延燒 賴清德：給公務員機會表忠誠

下一則

新竹行人闖紅燈遭撞死 機車騎士判無罪

延伸閱讀

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流

冷眼集／麥卡錫式反共 賴清德犧牲和平交流
藍白指賴清德搞戒嚴 綠：與敵人異口同聲

藍白指賴清德搞戒嚴 綠：與敵人異口同聲
回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚

回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚
賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志

賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市