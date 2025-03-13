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陸配遭廢止居留 國台辦批濫權 陸委會嗆沒資格談自由

特派記者陳政錄、記者陳宥菘／台北13日電
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內政部長劉世芳說，言論自由絕對不是可用「武力統一台灣」的字眼。（本報資料照片）
內政部長劉世芳說，言論自由絕對不是可用「武力統一台灣」的字眼。（本報資料照片）

近日陸配網紅「亞亞在台灣」因武統言論遭台灣移民署廢止其居留許可，中國大陸國台辦發言人陳斌華昨日在記者會上批評民進黨政府，並指「如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重的侵犯」。陸委會反嗆，中共根本沒有資格談言論自由，至於武統言論是否屬言論自由， 藍綠有不同看法。

陳斌華昨主持例行記者會，就「亞亞在台灣」因涉發表武統言論，遭移民署廢止其居留許可，陳斌華抨擊民進黨政府「用盡手段大肆打壓島內（指台灣）持不同立場的聲音」，他表示，「如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重的侵犯」。

而赴陸發展的台灣藝人近日轉發央視新聞「台灣必歸」引起風波，陸委會表示要查他們是否有大陸身分、與中共黨政軍合作等，陳斌華對此批評民進黨政府動輒威脅恫嚇打擊報復，企圖限制剝奪台灣同胞的思想自由、言論自由，「充分暴露其標榜的民主自由的虛偽」。

陸委會昨晚表示，中共根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由，並強調，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰並強化全民心防，「是正當及必要的措施，這種努力也將持續下去」。行政院長卓榮泰也肯定內政部依照事實認定，並表示「公權力一定要張揚」。

內政部長劉世芳也說，劉女的抖音內容觸犯台灣是主權國家、社會治安跟國家安全的底線；對方辯稱這是其言論自由，但言論自由絕對不是可用「武力統一台灣」的字眼。

而針對政府對劉女的處分，前總統馬英九昨受訪表示，「我覺得大可不必。」國民黨立院黨團書記長王鴻薇也質疑，政府的做法會令大家質疑台灣的言論自由及法治。

民進黨 中共 內政部

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