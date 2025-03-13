我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

國發會主委：台積電最新、最關鍵技術不會過去美國

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院12日召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，行政院長卓榮泰（左二）率財政部長莊翠雲（左一）、國發會主委劉鏡清（右二）、主計長陳淑姿（右一）上台答詢，說明中央政府難以執行的原因。（記者杜建重／攝影）
立法院12日召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，行政院長卓榮泰（左二）率財政部長莊翠雲（左一）、國發會主委劉鏡清（右二）、主計長陳淑姿（右一）上台答詢，說明中央政府難以執行的原因。（記者杜建重／攝影）

台積電宣布加碼投資美國1000億美元，立委關切是否有核心產業出走及技術外流疑慮。兼任台積電董事的國發會主委劉鏡清昨天指出，台積電赴美設廠一定會遵守最新技術不會過去、最關鍵技術不准過去、國家安全優先等三原則，也適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定。

國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢，台積電到美國要經政府同意，行政院長卓榮泰對外表示樂觀其成，到底國家得到什麼安全保障？台方向美國爭取到什麼？台美防禦條例還是其他關稅豁免？如果政府核准，台積電把上下游產業帶走，將造成台灣產業空洞化，科技人口流失，恐對台灣產業造成衝擊。

卓榮泰答詢，如果違反國家安全，政府不會核准，但國家安全不只台積電。台積電到各國設廠是經長時間規畫，包括取得土地及很多狀況，非一朝一夕，政府不會把台積電割讓出去，「國家安全，政府會維護」。

國民黨團書記長王鴻薇質詢，經濟部投審會是否會通過？卓榮泰說，依相關國外投資法令、按照規定。王鴻薇追問，台積電到大陸投資曾引起技術外移疑慮，因擔心先進製程跟技術無法繼續領先而有「N-1」規定，赴美投資是否也有同樣疑慮並適用同樣規定？

卓榮泰表示，跟產業溝通第一談到的就是這個，他和經濟部長郭智輝、劉鏡清一起跟產業談過很多次。王鴻薇追問，對美國是否適用「N-1」，甚至有人提出適用「N-2」？劉鏡清表示，一定適用。

劉鏡清說，對於台積電赴美投資，政府有三個原則一定會把握得很清楚，包含最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先。他說，「我們堅持到底，您放心」。

國科會主委吳誠文昨被問及台積電赴美擴大投資對台衝擊時表示，前瞻製程的量產、製造跟研發會根留台灣，「不用擔心變成美積電」，在台灣成功量產後才會討論如何擴散到其他國家、和民主友好國家合作製造。

他說，台積電在台灣持續擴廠，也到日本、德國等地投資，原因是半導體需求看不到止盡，但台灣無法憑己力主導全世界半導體產業，必須要跟全世界夥伴合作；台灣廠商到美國建廠不是掏空台灣，是把台灣製造力量延伸到國際，協助國際客戶共同成長，此舉對台灣有利，對台灣安全也有更大保障。

台積電 卓榮泰 國民黨

上一則

台積電和川普誰有籌碼？法智庫：台灣3關鍵「握有強牌」

下一則

台鐵票價及水電都喊漲 央行示警：台通膨恐破2%警戒線

延伸閱讀

藍白封殺覆議案 民進黨：全台宣講展現民意

藍白封殺覆議案 民進黨：全台宣講展現民意
台灣總預算財劃法覆議案 遭藍白否決

台灣總預算財劃法覆議案 遭藍白否決
藍委批賴政府能源政策錯誤 3年撥補台電3000億 電價卻4度漲

藍委批賴政府能源政策錯誤 3年撥補台電3000億 電價卻4度漲
卓榮泰：若有新核能技術 願與世界合作

卓榮泰：若有新核能技術 願與世界合作

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？