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籲美善用嚇阻與外交 蘇利文：一中政策將繼續維持和平

記者陳熙文／華盛頓13日電
白宮前國家安全顧問蘇利文。(路透)
白宮前國家安全顧問蘇利文。(路透)

美國白宮前安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日評論拜登政府的對中政策，對最後的結果表示滿意，並認為，只要美國持續運用「嚇阻」（deterrence）策略和外交手段，美國的一中政策（one China policy）將繼續維持和平。

華府卡內基國際和平基金會 （Carnegie Endowment for International Peace）12日邀請蘇利文對話；蘇利文肯定美國過去4年的對中政策。

蘇利文說，拜登政府的對中政策是美國與中國大陸激烈競爭，但也有效管理兩國競爭，不至於陷入衝突。

蘇利文說，傳統觀點認為中國大陸將在這個10年在經濟發展上超越美國，但當拜登政府交接給川普政府時，現在普遍認為，中國大陸難以超越美國；蘇利文也說，傳統觀點認為，中國大陸將在人工智慧(AI)的發展上壓過美國，不過現在美國卻處於領先。

蘇利文也表示，在拜登政府之下，美國得與盟友和夥伴合作參與競爭，強化彼此的戰略位置，卻不陷入衝突；蘇利文說，從他的角度來看，他對拜登政府的對中政策感到滿意。

至於對台政策，蘇利文則說，拜登政府專注在嚇阻策略之上，包括美國軍隊與日本、韓國、菲律賓和澳洲等盟友合作，在印太地區有能力發揮嚇阻的力量、讓台灣強化自我防衛能力，以及準備經濟反制，讓中國大陸明白，一旦戰爭爆發，將對中國大陸的經濟帶來毀滅性的影響。

蘇利文說，拜登政府同時要確立基本的原則，包括美國的中國政策沒有改變、美國支持台海的和平穩定，反對任何一方單方面改變現狀；同時，美國前總統拜登也多次聲明，美國不支持台灣獨立。

蘇利文說，拜登政府善用嚇阻策略，並搭配清楚的指示，言明美國政策維護和平與穩定，反對任何一方改變現狀。

蘇利文說，一中政策其實很詭異（strange），有很多內在矛盾，但它很有效，數十年來一直維持和平；只要美國持續善用嚇阻策略和外交手段，一中政策將繼續維持和平。

蘇利文 拜登 一中政策

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