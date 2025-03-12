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台積電來美投資 國台辦酸：「美積電」絕不是杞人憂天

記者陳政錄／北京12日電
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台積電擴大在美投資，引發各界議論。（中央社）
台積電擴大在美投資，引發各界議論。（中央社）

對於台積電日前宣布，來美投資至少千億美元，中國國台辦發言人陳斌華12日酸，民進黨所謂「對產業有利」，是對美國產業有利吧？台灣民眾擔憂台積電變「美積電」，絕不是「杞人憂天」。

陳斌華12日主持中國全國「兩會」後首場國台辦例行記者會，就數個美中台議題做出回應。

對於陸媒引述賴政府對台積電投資美國「事前不知情」、「對產業是有利的」等說法，陳斌華說，民進黨當局的說法唾面自乾、欲蓋彌彰。所謂「對產業有利」，是對美國產業有利吧？民進黨當局為了「倚美謀獨」，「賣台」之無底線令人瞠目。

陳還說，美方步步緊逼掏空台積電、榨乾台灣，民進黨當局任人予取予求，何曾把台灣同胞的福祉和產業界的利益放在心上？台灣民眾擔憂台積電變「美積電」絕不是「杞人憂天」；台灣從「棋子」成「棄子」，也絕對是注定的下場。

同場記者會上，陳斌華也對俄烏議題、疑美論，和美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會晤情況回應稱，首先必須指出的是，台灣問題與烏克蘭問題有本質差異。「台灣問題完全是中國的內政，不容許任何外來干涉。」

但他接著說，越多台灣民眾認識到「台獨」是絕路、外人靠不住，認識到賴清德當局妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」是邪路、是險途，只會讓台灣更加兵凶戰危，如果任其冒進狂飆，必將墜入災難深淵。

陳斌華也對民進黨立委沈伯洋遭控有未申報的美國房產、接受美國資金補助等提問稱，沈伯洋所作所為，維護的是「美國利益」，盤算的是個人利益，奴顏婢膝，令人不齒。

陳斌華還在記者會上談到，民進黨當局的許多人還活在過去的時代，以為台灣海峽是難以跨越的天險。「他們明知無法『以武拒統』，就想拉外部勢力壯膽。正告民進黨當局，我們有足夠的能力讓任何『謀獨拒統』的勢力灰飛煙滅。」

民進黨 台積電 烏克蘭

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