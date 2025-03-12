我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街對美股轉向懷疑論 高盛：「科技七雄」變「科技七熊」

川普下個關稅戰目標鎖定了？白宮砲轟日本稻米關稅

對陸反傾銷調查 學者：台向美表態 難防陸報復

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部關務署宣布，根據業者提供資料，合理懷疑大陸進口啤酒已達傾銷及損害台灣產業，將展開反傾銷調查，圖為市售大陸進口啤酒。(記者余承翰／攝影)
財政部關務署宣布，根據業者提供資料，合理懷疑大陸進口啤酒已達傾銷及損害台灣產業，將展開反傾銷調查，圖為市售大陸進口啤酒。(記者余承翰／攝影)

美國總統川普上任後，揮舞關稅大刀引發貿易戰的陰霾揮之不去，財政部昨天一口氣宣布對中國大陸進口熱軋扁軋鋼品和啤酒啟動反傾銷調查，中經院第一研究所助理研究員王國臣指出，台灣近年政策是逐步降低對大陸的依賴，如今透過對大陸進口產品的反傾銷調查，一方面是對美國的表態，另一方面則是阻止大陸將產能過剩產品低價傾銷到台灣，損及台灣廠商利益，這也是一種民主聯盟的型態。

財政部關務署統計，目前被台灣課徵反傾銷稅的產品有十種，其中八項產品都和大陸有關，包括平面印刷用版材、特定鋁箔、不銹鋼冷軋鋼品（三百系）、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅與鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板以及過氧化苯甲醯。

王國臣表示，最近一、兩年大陸鋼材有明顯傾銷台灣的情形，加徵反傾銷稅有助於減少大陸進口至台灣的數量。大陸啤酒也有大量進口台灣的情形，通路架上常見自大陸進口的啤酒。

中經院區域發展中心主任劉大年則說，反傾銷是很常見的貿易壁壘手段，主要是保護各國產業權益，只要有業者提出，政府就得受理啟動，只是能否成立還未必。財政部啟動後，要由經濟部貿易署進行損害調查，並計算傾銷差額後，才能認定是否成立。

至於台灣此時啟動對大陸產品反傾銷調查，是否與美國加徵鋼鋁關稅有關？劉大年說，當全世界面對以美國為主的貿易保護主義，貿易障礙愈來愈高，而大陸又是產能過剩，各國的確會擔心產品賣到美國以外國家，因此未來各國運用反傾銷調查手段一定會更頻繁。針對大陸是否可能對台展開貿易報復？劉大年表示有可能，但很難找到證據是針對反傾銷調查採取的行動。

財政部 關稅 川普

上一則

支出年增逾4成 去年台人出國花費首度破兆 今年恐再創高

下一則

台積電來美投資 國台辦酸：「美積電」絕不是杞人憂天

延伸閱讀

台灣反傾銷 要查中國進口鋼品、啤酒

台灣反傾銷 要查中國進口鋼品、啤酒
廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了

廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了
因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手

因陸生說「中國台北隊」遭約談 馬英九籲賴政府高抬貴手
國防部：役男不須放棄大陸身分證 仍要當兵

國防部：役男不須放棄大陸身分證 仍要當兵

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬