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黑白集／境外勢力AIT「保育黑熊」有成

黑白集
綠委沈伯洋（圖）坦承，黑熊學院草創時接受AIT（美國在台協會）贊助。（本報資料照片）
綠委沈伯洋（圖）坦承，黑熊學院草創時接受AIT（美國在台協會）贊助。（本報資料照片）

台北市議員侯漢廷爆料，綠委沈伯洋坦承，黑熊學院草創時接受AIT（美國在台協會）贊助，因當時尚未成立公司，錢直接匯入個人帳戶。音檔公開後，引發外界質疑：「有黨證，就能替境外勢力發展組織嗎？」「國安局要裝睡多久？」沈伯洋回應，當學者時拿過很多國家補助，很正常。無巧不巧，在台協會「保育黑熊」，就在俄烏開戰前後。

黑熊學院2021年底成立，隔年5月登記公司，推動學習烏克蘭組民間國土防衛軍。爆料音檔中，「撲馬」沈說，AIT資金對舉辦民防營隊很重要，官員多次來指導。補助讓他們撐到募款成功，還說「中共飛彈打過來，幫助很大」。

AIT官網的獎補助計畫，除了資金捐贈，有一類是「合作協議」，指定在台協會人員實際參與計畫實施。沈伯洋形容，AIT視導營隊，如同國科會考核學者研究計畫。國科會是基於國家政策補助學術研究，但AIT支持沈伯洋養黑熊，是服務美國還是台灣利益？

USAID前官員受訪證實，多年前開始協助台灣發展全民國防。比起「壯闊台灣」銷聲匿跡，AIT保育黑熊落實美國政策，除把代理人送進國防委員會當召委，黑熊「關係企業」的基金會也在總統府全社會防衛韌性委員會擔任成員，可謂績效斐然。

最近黑熊學院官宣聲援大罷免，不知是否也有境外勢力金援？(轉載自聯合報)

AIT 罷免 烏克蘭

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