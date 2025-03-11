新聞評論／查辦台灣必歸 賴政府召喚戒嚴刑法

賴清德總統鼓吹「更大的民主」，竟是復刻戒嚴時代的統治手段？（本報資料照片）

侯佩岑等赴陸發展藝人轉發央視「台灣必歸」圖卡，陸委會祭出「兩岸條例」相關規範進行查處。去年10月對岸軍演時，赴陸藝人轉發「亮劍」圖卡，陸委會發出類似新聞稿「給予最嚴厲譴責」，這次加碼依法查辦。不過，陸委會把藝人在大陸微博轉發央視圖卡，視作消滅國家主權，讓人驚覺「思想叛亂罪」恐將滿血復活。

中國外長王毅稱「台灣在聯合國唯一稱謂是中國台灣省」，央視隨即宣發「台灣必歸」圖卡。陸委會將藝人在陸轉發行為，視作「唱和中共 消滅中華民國主權」，幾乎上綱到通敵叛國。不過，兩岸條例是處分未經許可的「合作行為」。「轉發」是否等同「唱和」？而「唱和」是否等同與大陸黨政軍等政治團體有「合作」之實？恐需陸委會更多舉證。

陸委會對藝人轉發行為的指控及處分，並非出自「兩岸條例」框架，而是來自對舊刑法100條（內亂罪）的「溫故知新」。不必舉證「合作」之實，光是指控唱和，有「意圖」顛覆政府就入人於罪。

解嚴後為處理叛亂犯問題，朝野研議修法。民進黨 主張刑法100條侵犯民主、干涉人權、妨礙自由，要求廢除全部內亂罪章，國民黨主張各國都有內亂罪，宜修不宜廢。最後修改成針對「以強暴或脅迫著手實行者」處刑。

諷刺的是，當年推動廢除「叛亂思想犯」的民進黨竟想讓惡法藉「兩岸條例」轉世重生。

賴政府多歷經「廢除刑法100條」運動的世代，尤其海陸兩會高層多是參與者，如今竟想從戒嚴 時代找工具對付中共統戰，可見對賴政府的「民主」極度失去信心。再者，去年賴總統面對藝人轉發中共利劍軍演圖卡，尚且從容表示「應給予諒解和體諒」，不到半年就要法辦。難道總統也認為中共統戰勢不可擋，必須用白色恐怖的手法因應？

多數台灣民眾並不支持赴陸藝人言行。這類藝人也清楚，配合經紀公司表態無異放棄台灣市場。民眾消費行為自然能「懲罰」這類藝人，根本無須公權力以主權為名出手；除非政府認為這種商業選擇足以動搖國家認同，或者執政者意在利用統戰事件渲染對立，為大罷免累積柴火？

賴總統鼓吹「更大的民主」，竟是復刻戒嚴時代的統治手段。舉國高喊台灣尚勇，難道還不敵「台灣必歸」？