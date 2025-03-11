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美日已復甦使用核能 AIT處長：美可作台核能來源

台灣新聞組／台北11日電
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美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪指出，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。（本報資料照片）
美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪指出，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。（本報資料照片）

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

谷立言表示，AIT非常積極與在台灣的公司和政府機關討論，表達美國在這方面能夠對台灣提供的協助，這是相當令人期待未來合作的計畫；他還說，放眼全世界，包括美國和日本在內的國家都有復甦使用核能的狀況，這是由於很多公司需要穩定的基載電力，尤其在數據中心等AI相關產業。

他談到台積電宣布在美加碼投資1000億美元一事，認為台灣有資源限制，包含土地、水和能源可能缺少的狀況，這也是為何台積電選擇到日本與德國投資的原因。他說，美國能源價格較低、有很大環境空間，也有全球最大的消費市場，台灣與美國半導體產業的關係牢不可破。

一名AIT發言人回應，美國是全球最大能源出口國，可作為可受信賴的夥伴以滿足台灣能源需求，AIT期望拓展不同能源選項，讓美國協助台灣滿足能源需求，這也是未來可合作的領域。

谷立言有關核能的談話，會否影響民進黨政府「非核家園」立場？據了解，府院黨態度仍維持先前基調。行政院官員說，政府立場一直未改變，在安全、核廢料處理問題得到解決、社會有共識的三前提下，政府採取開放態度。

商總理事長許舒博表示，電價上漲在即，電價與能源政策、電力供需結構息息相關，希望政府思考多元能源配置選項，強化國家能源韌性，有穩定合理電價才能確保企業維持競爭優勢；工總秘書長呂正華說，希望多元能源供給，充足的電力供應是產業最關切的重點。三三會理事長林伯豐認為，非核家園應改為「低碳家園」才符世界減碳趨勢，核電廠應以最新發展的SMR為主，效率高、成本低。

經濟部則表示，台灣天然氣進口自14國，2019年開始以中長約方式採購美國天然氣，進口量從50萬公噸成長至去年的208萬公噸，占總進口量10%，中油將持續評估美國LNG（液化天然氣）計畫，分散能源供給來源係確保能源安全的重要任務，中油將在合理商業條件下加強對美採購天然氣。

另外，谷立言在專訪中重申台海和平穩定重要性，美國加倍努力致力於台灣安全，讓台灣具備自我防衛能力，包含武器系統與全社會韌性，歡迎賴清德總統將國防預算增加到GDP 3％，感謝賴在全社會防衛韌性的貢獻，這是增強嚇阻力的重要一步。他說，若烏克蘭戰事告終，美國就會把重心回到台灣防禦需求，台灣量能、技術與經驗完整，美台在無人機系統與衛星系統等軍民兩用領域也許有合作機會。

天然氣 AI 谷立言

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