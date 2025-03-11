黑白集／民進黨為何反核？司徒文也大哉問

美國在台協會前處長司徒文，質疑為什麼台灣政府反核。（中央社）

上周有場「能源兵推」，結論是台海若開戰，台灣將陷入「能源緊急狀態」。與會的AIT 前處長司徒文質疑，「為什麼台灣政府反核」？的確，如是理性決策，台灣不僅不應反核，還應大力發展。司徒文的大哉問，也是民眾的疑問。

對這個問題，其他與會者只能說是「政治問題」。核能廉價、穩定、減碳，且安全儲備時間最長，對過去台灣經濟發展甚至國家安全，都扮演重要角色。日本福島核災後，國際雖曾掀起反核熱潮，但近年各國又紛紛重新擁抱核能，台灣幾乎是少數仍堅持非核者。

「台獨」與「反核」，是民進黨 兩大神主牌。執政前，民進黨從「反核」攫取大量政治資源；執政後，「綠能 」則讓「綠友友」發大財。綠色產業和民進黨形成利益共同體，台灣因此難以重返核電，除了政策難轉彎，無法向金主交代也是主因。

民進黨言必稱國家安全、民生優先，事實是「國安」比不上「黨意」，「民生經濟」也比不上「綠色經濟」。如今賴政府又以台電虧損、藍白刪預算為由，醞釀漲電價。所謂漲電價，不過是百姓掏錢，幫民進黨顧神主牌、資助綠色企業罷了。

除了司徒文，AIT現任處長谷立言受訪，也提到美日「核能復興」，並說美國可提供台灣協助。如川普要求台灣採購美核能設備，民進黨還會堅持「非核家園」嗎？