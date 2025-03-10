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陸委會出手 兩岸政策持續收緊 研議修兩岸條例

記者陳宥菘／台北10日電
陸委會近期持續收緊兩岸政策。（本報資料照片）
陸委會近期持續收緊兩岸政策。（本報資料照片）

賴政府近期要求全體軍公教人員具結沒有領用大陸身分證件，據了解，具結對象還擴大包含政府捐助之財團法人員工，陸委會昨天證實，公設財團法人或公營事業是由政府公款出資設立，其所聘用人員必須符合法律和用人標準。

陸委會指出，本項宣導及清查工作推動迄今，獲得絕大多數現職人員的配合，進展非常順利，各項工作很快就會陸續完成，政府感謝絕大多數現職人員對清查工作的配合。

陸委會近期持續收緊兩岸政策，包括要求公教人員具結未領大陸身分證件，又計畫查處轉發央視「中國台灣省」貼文的藝人，下一步還將研議修改兩岸條例，兩岸交流往來勢必再受限。

陸委會先前要求銓敘部、教育部配合請全體公教人員簽寫沒有大陸身分證、居住證等證件的具結書，儘管有藍委質疑濫權，也有大學教授表明拒簽，陸委會則聲稱，拒簽者要自己承擔「任用疑慮」的風險，對以後擬到任的公務人員也都適用此新要求。

大陸外長王毅日前指「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，央視製作「台灣必歸」圖卡，部分台灣藝人跟進轉發，陸委會8日除表示給予最嚴厲譴責，更表示將依照兩岸條例相關規範查處。

近年兩岸關係惡化，大陸透過文宣戰加強反獨促統力道，台灣藝人在特定時刻轉發相關言論已非罕例，然而，陸委會的態度在過去一年來丕變，從抨擊壓迫藝人表態的中共當局，轉向台灣藝人開刀。

賴總統去年五二○上任時，部分台灣藝人轉發央視「台灣從來不是一個國家」、人民日報「國土不能分，民族不能散」等貼文，當時賴總統提出「在人屋簷下」的說法，稱對這些台灣文化工作者承受壓力感到不捨，喊話國人給予諒解。去年10月解放軍對台發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，台灣藝人再度轉發央視貼文後，陸委會開始批評藝人因個人私利傷害台灣民眾感情的行為不可取，並予以嚴厲譴責。

近期賴政府對於藝人涉及兩岸議題的言行關注度升高，表示將檢視其行為是否違反「兩岸條例」，勢必讓台灣藝人在「自家屋簷下」也承受巨大壓力。

王毅 解放軍 教育部

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