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冷眼集／檢肅匪諜？賴政府走回頭路 陸委會淪警總

記者 林則宏
賴清德總統在二二八紀念活動上稱是「獨裁者蔣介石」犯下的滔天罪行，被批意圖通過繼續製造「仇蔣」氛圍來撈取政治資本。（本報資料照片）
賴清德總統在二二八紀念活動上稱是「獨裁者蔣介石」犯下的滔天罪行，被批意圖通過繼續製造「仇蔣」氛圍來撈取政治資本。（本報資料照片）

今年二二八，賴清德首度以總統身分出席中樞紀念儀式，他在致詞時將這起不幸的歷史事件簡單描述為「獨裁者蔣介石」犯下的滔天罪行，意圖想通過繼續製造「仇蔣」氛圍來撈取政治資本。在曾是兩岸對抗最前線的馬祖北竿芹壁聚落，牆上仍殘留著戒嚴時期的政治標語「檢肅匪諜」，而這句話儼然就是賴政府當前大陸政策的重點。

今年開年後，從禁止台灣的大學與隸屬中共統戰部的三所學校，以及七所與大陸國防軍事工業密切關連的大學進行交流合作；到要求現職公務人員，包括公立各級學校人員，具結未在大陸設籍、領用身分證、定居證及護照；再到8日放話將檢視在社交平台轉發「台灣必歸」等政治文宣的藝人，是否違法涉及與中共黨政軍合作。9日又傳出，須具結未領陸證件的範圍將擴及受政府挹注的財團法人。

賴清德上台不到十個月，台灣已有逐步回到那個「小心匪諜就在你身邊」肅殺年代的氛圍。對於要求公務員具結，陸委會援引「公務人員任用法」為法源依據。

然該法第四條明定：「各機關任用公務人員，應注意其品德及對國家之忠誠」、「前項人員之品德及忠誠，各機關應於任用前辦理查核」、「涉及國家安全或重大利益者，得辦理特殊查核」。由於查核的責任在各任用機關，也反映出賴政府對廣大公務員團隊的不信任。

至於揚言要以兩岸條例第33條之一，清查轉發統戰文宣的藝人更令人細思極恐。先不管這些發文是否真是藝人本人轉發，兩岸條例第33條之一對於何謂與中共黨政軍「合作」並無明確定義。若只是轉發「台灣必歸」即被認定違法，台灣距離過去的戒嚴時代還有多遠？

在民主化多年後的今天，賴政府的大陸政策正走向回頭路，想方設法要切斷解嚴後兩岸各種連結，而原本應是政府統籌處理大陸事務專責機關的陸委會，則積極在搶當這個時代的「警總」。

美國國防部次長提名人柯伯吉日前重申，台灣軍費應提高至GDP的10%。

賴政府若真想回到兩岸激烈對抗的蔣介石年代，GDP 10%的軍費恐也不夠。但把大筆錢投在準備戰爭，台灣人真的願意？

中共 賴清德 戒嚴

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