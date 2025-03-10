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吸引台客 雲南宣布320個景區對「首來族」免門票

台灣新聞組／台北10日電
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雲南宣布給予台灣「首來族」赴石林風景名勝區等320個旅遊景區，首次門票免費優惠。（中新社）
雲南宣布給予台灣「首來族」赴石林風景名勝區等320個旅遊景區，首次門票免費優惠。（中新社）

據雲南新聞網消息，雲南省人民政府台灣事務辦公室近日宣布，為進一步加大對台灣「首來族」旅客（指第一次從台灣赴中國大陸的台灣民眾）到大陸旅遊的優惠力度，自2025年3月起，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台胞，自簽發之日起一年內到雲南省，可享受320個旅遊景區首道門票免費的優惠。

報導稱，免除門票的景區包括被列入世界遺產的石林風景名勝區、哈尼梯田景區，以及中國科學院西雙版納熱帶植物園、告莊西雙景景區，香格里拉虎跳峽景區、麗江玉龍雪山景區等雲南知名景區。其中5A級景區9個，4A級景區124個，3A級景區142個，2A級景區36個，A級景區1個，世界地質公園1個，國家重點文物1個，非A級景區6個。

雲南新聞網報導，對台灣「首來族」推出減免門票優惠，是雲南擴大深化滇台經貿文化交流合作的創新舉措，旨在吸引更多台灣同胞赴滇旅遊、考察、研學、交流。

據大陸方面統計，目前台灣約有1100萬人持有台胞證。亦即，自1987年底政府開放大陸探親以來，迄今仍有超過一半的台灣民眾未曾到過大陸。吸引這些台灣民眾赴中國大陸參觀、旅遊，已成為近年北京對台工作重點之一。

去年9月30日，大陸國台辦發言人陳斌華曾在記者會中表示，中國大陸首批已有1256個景區對持首次辦理台胞證的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

在今年2月26日例行記者會中，國台辦發言人朱鳳蓮也表示，誠摯邀請台灣青年尤其是從沒到過大陸的台灣青年，勇敢突破台獨勢力製造的「信息繭房」，來大陸走一走、看一看，以親眼所見和親身經歷，不斷形成、增進對兩岸關係的正確認知和對大陸的客觀了解，並通過參與兩岸交流共同推動兩岸關係和平發展。

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