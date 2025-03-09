我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

台政府擴大清查公務員無陸身分證 挨批擾民 藍白轟違法

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人人員將被要求具結。具結書上要求簽署人負法律責任（圖）。（圖／民眾提供）
陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人人員將被要求具結。具結書上要求簽署人負法律責任（圖）。（圖／民眾提供）

賴政府清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形，近日引發基層教師與公務員反彈。本報系聯合報調查發現，清查範圍已擴大至公設財團法人與公營事業，約聘僱人員亦不例外，讓部分不具公務員身分的人員質疑政府擾民。

國民黨民眾黨立委齊轟，這是找麻煩，還羞辱公務員，且已經違法，更令人憂心未來對象擴及至全民。民進黨立法院黨團則說，這有法源依據，難道大家反對公務員對國家忠誠？且在兩岸局勢嚴峻下也合理。

陸委會日前行文主管機關、人事總處、銓敘部、法務部等單位轉全國軍公教機構、國營事業人員簽具結書，單位中的聘僱人員也需具結；財團法人則是政府捐助的財團法人，也就是俗稱的公設財團法人，也須具結，法源依據是兩岸人民關係條例。

據了解，該具結書要求公務體系人員須具結確無兩岸條例第九條之一所定情事，未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，如有不實願負法律責任，文件內也要求附上身分證字號、服務機關（構）、現職、官階級別等。

陸續已有公設財團法人、國營事業收到公文，並轉發到各單位人員信箱，或由行政人員印出請本人簽名。某行政部門轄下財團法人職員證實確有此事，直言政府作法不妥，尤其許多同仁並非公務員，卻要「被監督、被懷疑」，不簽的後果難以預料，讓許多人無所適從。

某國營事業人員表示，該國營事業各單位被要求限時內簽完具結書，但該單位聘用適用勞基法，「簽完，然後呢？要解職嗎？」也有國營事業人員直言，入職時就已經有簽過類似的文件，不解為何要再簽。

日前陸委會副主委梁文傑提到，拒絕簽具結書恐涉及公務機關任用時的考量，可能造成任用單位的疑慮，當事人要自行承受風險。某公設財團法人職員不滿指出，這是赤裸裸的威脅，即便並非因為持有大陸證件而拒簽，卻要承擔職涯可能受阻的風險。

國民黨立委翁曉玲指出，目前僅兩岸人民關係條例規範民眾不得有大陸戶籍或護照，但並無規範領取身分證、居住證等，政府真要做，應該透過修法，而不是這樣恐嚇，現在還逐步擴大，現在是財團法人，下次會不會擴大到公司行號、甚至全民？

民眾黨立委林國成表示，現行法規已經有完善規範，政府把所有公務人員當賊看，公務人員又何來效忠政府？這就是擾民政策，「抗中保台的無謂找麻煩」。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，盤點公務體系人員具結未領中國身分證有明確法源依據，難道翁曉玲反對公務體系的同仁具國家忠誠義務？

陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人（圖）人員也被要...
陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人（圖）人員也被要求具結。（記者林俊良／攝影）

護照 民眾黨 國民黨

上一則

柯文哲家祭痛喊對不起父親 哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

延伸閱讀

要求簽具結書 準綠色恐怖

要求簽具結書 準綠色恐怖
登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬

登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬
公務員須具結無陸身分證 藍委批恐嚇、搞專制獨裁

公務員須具結無陸身分證 藍委批恐嚇、搞專制獨裁
護照免簽全球排第2 但這些理由讓日本人持有率僅17.5％

護照免簽全球排第2 但這些理由讓日本人持有率僅17.5％

熱門新聞

台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59

超人氣

更多 >
今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡