雷神技轉中科院 台灣首度打入美軍武器零附件供應鏈

愛國者飛彈雷達天線，由5000多枚子天線組成陣列，以電子掃描方式運作。（美國陸軍資料照）

美製愛國者飛彈是包括中華民國 在內，許多國家的防空主力。製造商雷神公司日前與中科院簽約技轉，代工生產愛國者系統雷達所需的子天線，首度打入美軍制式武器的零附件供應鏈 。除了回銷雷神供應全球用戶，國軍愛國者部隊的零件更換，可以直接向中科院採購，不必另向五角大廈 提出軍售需求。

不同於先前的勝利女神或鷹式飛彈需要多具雷達分工，導致系統龐大，機動性差；愛國者將上述功能整合在1具雷達上，同時負責目標搜索與鎖定、飛彈導引、電子對抗等功能。雷達型號MPQ-53，改良後稱MPQ-65，是1具相位陣列雷達，在平板型天線表面上，有5100餘顆子天線，負責發射與接收電波，原理類似昆蟲的複眼，可搜索左右120度、俯仰90度的範圍。

愛國者系統所有裝備均裝在拖車上，進入陣地後半小時內就可接戰。目前全球共有18個使用國，最新的是烏克蘭，未來將增加摩洛哥與瑞士。

中科院前年底曾向立法院報告，愛國者雷達子天線於2022年10月，通過雷神公司生產備便評估，未來經原廠技轉認證，將成為美國境外第一個合格供應商，雙方近日完成生產合約簽訂。

由於美方正開發下一代的愛國者射控雷達，工作原理由現行MPQ-53/65的被動電子掃描陣列（PESA），改為主動電子掃描陣列（AESA），因此願意將現行雷達的技術與生產線轉移給台方。

愛國者以連為基本單位，每連有1具MPQ-53/65雷達。空軍防空飛彈指揮部現有9個愛國者飛彈連，組成631、632、633營，同時操作愛國者2型與3型飛彈。國軍採購愛國者飛彈分為兩批，首批3個連於1990年代末成軍，後續6個連則歷經扁、馬、蔡3任政府，由於增購飛彈，要到明年才結案，總金額達到新台幣1791億元（約55億美元）。本案是國軍經由年度預算編列的最大筆武器採購，直到今年才被潛艦量產案超越。