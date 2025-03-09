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馬政府險把半導體送中？學者駁：當時擋住紫光併購

台灣新聞組／台北9日電
台大政治系教授左正東。（本報資料照片）
台大政治系教授左正東。（本報資料照片）

台積電擴大在美國投資引發關注，台大政治系教授左正東舉大陸紫光集團當年曾宣稱要併購台積電、聯發科為例，當時馬政府、業界態度均為不公開拒絕，私下非常謹慎，國民黨作為國會多數，願朝野合作，通過不開放陸資投資半導體的決議案，時任總統候選人朱立倫、蔡英文皆公開反對，擋住紫光併購案，因此民進黨發言人稱「國民黨就是要把半導體送給中國」，完全無法認同。

左正東說，2015年大陸政府投入大量資金建立本土晶片業，紅色供應鏈之說聲勢浩大。台灣有些業者希望透過併購進軍大陸，避免大陸本土業者侵蝕台灣半導體業者的市場。當時最積極的是聯發科，台積電也在這個背景下，選定在南京設廠。

左正東表示，既然要爭取大陸資金和鞏固大陸市場，業界領袖對於陸資來台投資半導體業也不好惡言相向，當然也有些廠商藉此和陸資合作。不只聯發科和台積電採取模糊態度，曾經力挺太陽花運動的童子賢董事長，當時也呼籲台灣企業和大陸合作，要大家深思「若台廠將陸資拒於門外，會活得更好嗎？」

左正東說明，當年政府的態度如何呢？其實和產業界的態度相仿，「沒有公開嚴詞拒絕，私下卻非常謹慎」。紫光要來台併購一事，最早由紫光子公司展訊來台設立分公司，但經濟部2015年8月就已經駁回。對於台積電赴南京設廠，經濟部也再三表明一定會「嚴審」。

左正東指出，紫光來台併購案最後戛然而止，關鍵是兩位總統候選人蔡英文和朱立倫公開反對，當時國民黨仍居於絕對優勢的立法院在2015年12月朝野合作通過決議案，要求不能開放陸資投資半導體設計業，並要求半導體購併案向立院報告前不能許可。

左正東提到，重看當年事實，再看到民進黨發言人提到「國民黨就是要把半導體送給中國」時，完全無法認同。

左正東認為，如果民進黨真的認為在野黨是台美合作的阻礙，應該是在台積電董事長魏哲家見美國總統川普前，用這個理由替台灣爭取更多的談判空間，而不是在國內沒有共識的情況下，為還沒經過法律程序的投資案背書，再用刻意修剪的前前任故事，移轉民眾的反對與不安。

左正東強調，經濟部的專業功能，朝野政黨的不同角色，都是政府對外談判可以憑藉的強大武器，當時已經舉步維艱的馬政府能夠如此，新上任一年的賴政府應該更能如此。從宣布投資到晶片廠投產，還有好幾年的時間，希望賴政府把不同意見的在野黨當作夥伴而不是敵人，把握每一張台灣可用的好牌。

台積電 國民黨 民進黨

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