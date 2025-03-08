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進香團湄洲謁祖 金門議長拋「直航」促交流

記者蔡家蓁／金門8日電
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金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，由金門縣議長洪允典（中）、媽祖聯誼會會長楊耀芸（右）、與祖廟董事長林金贊等人負責主祭，依循古禮敬獻五牲六果，表達虔誠敬意。(圖／金門縣金城鎮南門天后宮提供)
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，由金門縣議長洪允典（中）、媽祖聯誼會會長楊耀芸（右）、與祖廟董事長林金贊等人負責主祭，依循古禮敬獻五牲六果，表達虔誠敬意。(圖／金門縣金城鎮南門天后宮提供)

金門媽祖宮廟進香團前天赴大陸展開宗教文化交流之旅，昨天前往福建湄洲媽祖祖廟與莆田賢良港天后祖祠舉行盛大敬獻大典，此次匯集全金門各大宮廟信眾共850人，受到大陸各界高規格接待，展現兩岸對媽祖信仰的深厚情誼；金門縣議長洪允典提出「海上直航」倡議，期盼未來能開放金門直航湄洲，減少沿途舟車勞頓，讓進香活動更加便捷。

金門進香團在昨天上午7時30分從泉州出發前往湄洲島，由於人數眾多，團員分乘兩艘船抵達湄洲，一行人剛登岸，便受到廟方熱烈歡迎，鑼鼓隊引導眾人步行上山朝拜，氣氛莊嚴隆重。

進香團成員抵達湄洲媽祖祖廟後，由金門縣議長洪允典、縣府參議陳世保、陳祥麟、媽祖聯誼會會長楊耀芸、南門天后宮主委許燕輝，以及五鄉鎮行政首長與宮廟代表等人，身著傳統藍綢長衫，主獻官與陪獻者佩戴綬帶，並在祖廟董事長林金贊等人陪同下，依循古禮敬獻五牲六果，表達虔誠敬意。

在儀仗隊與儀衛隊護送下，進香團步入天后殿，依傳統科儀行三跪九叩大禮，並進行初獻、亞獻、滿獻等祭典，依序獻上清酌、獻果與壽麵，儀式莊嚴肅穆。

完成湄洲祖廟敬獻大典後，進香團隨即轉往莆田賢良港天后祖祠參拜，賢良港為媽祖誕生地，歷來信眾絡繹不絕，此次儀式由賢良港媽祖廟董事長林自弟、議長洪允典及多位金門地方代表共同主祭，象徵兩地媽祖信仰連結更加緊密。

南門天后宮主委許燕輝表示，金門宮廟供奉的媽祖神像皆來自湄洲祖廟分靈，進香活動正是「追本溯源」的重要儀式，體現金門與祖廟千年來的香火傳承。

金門縣議長洪允典在受訪時表示，媽祖信仰橫跨兩岸，不應因政治因素影響文化與宗教交流。他強調，信眾應攜手祈願和平，避免對立，並進一步提出「海上直航」的倡議，希望能開放金門直航湄洲航線，減少舟車勞頓，讓進香活動更加便捷。

金門媽祖宮廟進香團前往福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，在陸方的安排下，整個典禮...
金門媽祖宮廟進香團前往福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，在陸方的安排下，整個典禮依照傳統科儀，莊嚴隆重。(圖／金門縣金城鎮南門天后宮提供)
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，現場聚集兩岸媽祖信眾上千人...
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，現場聚集兩岸媽祖信眾上千人。(圖／金門縣金城鎮南門天后宮提供)
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，與會貴賓合影。(圖／金門縣...
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，與會貴賓合影。(圖／金門縣金城鎮南門天后宮提供)
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，參與人員合影。(圖／金門縣...
金門媽祖宮廟進香團在福建湄洲媽祖祖廟舉行盛大敬獻大典，參與人員合影。(圖／金門縣金城鎮南門天后宮提供)

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