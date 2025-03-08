經長以唐氏症患者比喻英特爾惹議 「事前不知」台積加碼美

台積電要加碼投資美國1000億美元，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝（前）7日表示，「沒有來跟政府說這件事」。（記者余承翰／攝影）

台積電 將對美國擴大投資千億美元，外界憂心「護國神山」出走。國民黨立院黨團昨提案，要求行政院長卓榮泰 到立法對此進行專案報告。卓榮泰表示，台積電會以台灣為研發中心，經濟部長郭智輝也說，台積電關鍵技術一定留在台灣。

不過，台積加大對美投資，經濟部事前並沒有掌握。郭智輝昨晚接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，被問到台積電去美國投資千億美元是否有先跟政府說時，郭智輝坦言，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資千億美元。」

國民黨團提案指出，台積電宣布赴美投資千億美元後，各界憂心台積電變「美積電」，恐怕會「神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局」，然而賴政府卻一副事不關己的態度，要求卓榮泰率領相關部會首長，就「台積電赴美是否違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這次台積電赴美設廠投資事件上，非常遺憾看不到政府在裡面扮演的角色，期盼賴總統能冷靜看到現在台灣面臨的衝擊，以及所有台灣企業所受到的影響。

卓榮泰昨在立法院強調，台積電在台灣許多縣市已經有既定的計畫，有在執行的、規畫當中的，甚至未來還有要新設計畫。台積電作為台灣最重要產業，台灣當然是生產基地，而且也會以台灣為研發中心，未來很長一段時間內，台灣會繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位。

郭智輝說，「台積電百分之百不會變成美積電」，台積電關鍵技術一定留在台灣，而就企業策略來講，台積電布局是可以掌握全球半導體市場的最好機會，是個非常棒的決策。

郭智輝晚間受訪則說，在台積電宣布加碼投資美國前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症（唐氏症）舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

對於郭智輝以唐氏症比喻台積電與英特爾合資一事，引發歧視 之嫌，經濟部昨晚也緊急澄清，郭部長無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。

台積電董事長魏哲家表示，還要蓋11個生產線，拜託賴總統幫忙找土地、水、電。經濟部長郭智輝昨日表示，土地夠，水電的部分會再努力，但應該是能夠滿足需求。

郭智輝昨日陪同行政院長卓榮泰出席立法院「施政方針及施政報告繼續質詢」並接受媒體訪問。郭智輝表示，目前投審會還沒有收到台積電擴大美國投資申請案件。但台積電最新、最關鍵的技術一定是在台灣，在美國要做製程研發，提升製程良率，是技術研發而非技術移轉，台積電絕對不會變成美積電。