我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

經長以唐氏症患者比喻英特爾惹議 「事前不知」台積加碼美

台灣新聞組／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電要加碼投資美國1000億美元，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝（前）7日表示，「沒有來跟政府說這件事」。（記者余承翰／攝影）
台積電要加碼投資美國1000億美元，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝（前）7日表示，「沒有來跟政府說這件事」。（記者余承翰／攝影）

台積電將對美國擴大投資千億美元，外界憂心「護國神山」出走。國民黨立院黨團昨提案，要求行政院長卓榮泰到立法對此進行專案報告。卓榮泰表示，台積電會以台灣為研發中心，經濟部長郭智輝也說，台積電關鍵技術一定留在台灣。

不過，台積加大對美投資，經濟部事前並沒有掌握。郭智輝昨晚接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，被問到台積電去美國投資千億美元是否有先跟政府說時，郭智輝坦言，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資千億美元。」

國民黨團提案指出，台積電宣布赴美投資千億美元後，各界憂心台積電變「美積電」，恐怕會「神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局」，然而賴政府卻一副事不關己的態度，要求卓榮泰率領相關部會首長，就「台積電赴美是否違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這次台積電赴美設廠投資事件上，非常遺憾看不到政府在裡面扮演的角色，期盼賴總統能冷靜看到現在台灣面臨的衝擊，以及所有台灣企業所受到的影響。

卓榮泰昨在立法院強調，台積電在台灣許多縣市已經有既定的計畫，有在執行的、規畫當中的，甚至未來還有要新設計畫。台積電作為台灣最重要產業，台灣當然是生產基地，而且也會以台灣為研發中心，未來很長一段時間內，台灣會繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位。

郭智輝說，「台積電百分之百不會變成美積電」，台積電關鍵技術一定留在台灣，而就企業策略來講，台積電布局是可以掌握全球半導體市場的最好機會，是個非常棒的決策。

郭智輝晚間受訪則說，在台積電宣布加碼投資美國前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症（唐氏症）舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

對於郭智輝以唐氏症比喻台積電與英特爾合資一事，引發歧視之嫌，經濟部昨晚也緊急澄清，郭部長無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。

台積電董事長魏哲家表示，還要蓋11個生產線，拜託賴總統幫忙找土地、水、電。經濟部長郭智輝昨日表示，土地夠，水電的部分會再努力，但應該是能夠滿足需求。

郭智輝昨日陪同行政院長卓榮泰出席立法院「施政方針及施政報告繼續質詢」並接受媒體訪問。郭智輝表示，目前投審會還沒有收到台積電擴大美國投資申請案件。但台積電最新、最關鍵的技術一定是在台灣，在美國要做製程研發，提升製程良率，是技術研發而非技術移轉，台積電絕對不會變成美積電。

台積電 卓榮泰 歧視

上一則

國民黨反制大罷免 闢公投戰場營造「下架民進黨」氛圍

下一則

台北又一家老牌電影院撐不住 梅花影院4月30日關門

延伸閱讀

台積加碼美國 經長坦承事前不知還爆歧視語言

台積加碼美國 經長坦承事前不知還爆歧視語言
台經濟部長：台積電投資美國千億元 沒跟政府說

台經濟部長：台積電投資美國千億元 沒跟政府說
台積電加碼投資美國 經長：台美先進製程不可能同步

台積電加碼投資美國 經長：台美先進製程不可能同步
否認被迫買美國武器 卓榮泰喊：自己的安全自己救

否認被迫買美國武器 卓榮泰喊：自己的安全自己救

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對