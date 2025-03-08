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黑白集／台積電幫台灣擋子彈 賴清德竟為美國開脫

黑白集
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台積加碼美國，賴政府沒幫一點忙，還為川普開脫。（記者劉學聖／攝影）
台積加碼美國，賴政府沒幫一點忙，還為川普開脫。（記者劉學聖／攝影）

台積電董事長魏哲家剛向川普承諾投資千億美元，一返台，便被賴總統拉去開記者會。賴清德稱這次投資「沒有美國壓力」，誇台積電是「台灣共同的驕傲」，也是「台美關係的歷史性時刻」。這是亂蹭，也是胡說，「百分之百」關稅不是美國壓力嗎？

賴清德急拉魏哲家開記者會目的有二：一要魏董親口說出會繼續投資台灣，以釋「美積電」之疑；二是藉機沾一下台積電的風光，誇示台美關係在自己任內「更上層樓」。但台積電投資美國雖是理性決策，卻是關稅威脅下的無奈選擇；賴政府沒幫一點忙，還為川普開脫，歷史時刻只見證軟骨頭！

川普亂揮關稅大棒，全球遭殃，台灣也屢被點名。面對這個邪惡威逼，台積電決定正面因應，擴大美國投資，以供當地市場之需。從某個角度看，也是在幫台灣擋子彈，幫政府解決問題。川普隨後在國會演說大讚台積電是「世界最強」，足見他極滿意這項計畫，至少近期對台灣產品將手下留情。

如果追問川普是否會因此「出兵保台」，那就扯遠了。賴政府端出3千億台幣軍購的「小菜」，都激不起一點漣漪了，要讓揚言「清空加薩」的川普作出兵護台保證，真是妄想。

台積電只是民營企業，都能幫台灣撐起一片天。賴政府該向它學學，做點實事，不要每天只會嘴砲！（轉載自聯合報）

台積電 川普 關稅

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