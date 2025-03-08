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米勒：台積電加碼美國避開高關稅 台灣矽盾不致摧毀

編譯任中原、記者吳凱中、林薏茹／綜合8日電
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米勒（Chris Miller）在英國金融時報（FT）撰文指出，台積電加碼在美國投資1000億美元設廠，不致摧毀台灣的「矽盾」。（記者劉學聖／攝影）
米勒（Chris Miller）在英國金融時報（FT）撰文指出，台積電加碼在美國投資1000億美元設廠，不致摧毀台灣的「矽盾」。（記者劉學聖／攝影）

作者米勒（Chris Miller）在英國金融時報（FT）撰文指出，台積電加碼在美國投資1000億美元設廠，有助避開川普政府的高關稅與反壟斷調查，不致摧毀台灣的「矽盾」，卻也使台積電的未來和美國綁得更緊。

米勒指出，這項新投資可能代表一次更重大的轉變，若台積電新產能包括先進封裝科技，則AI加速器可能完全在美國生產，鴻海集團等其他台廠也計劃在美設廠，將AI晶片裝配成伺服器。在這些新投資開始生產之後，美國雖然還未擁有整套的AI供應鏈，但已降低對台灣的依賴。

米勒認為，台灣當局希望能藉由對美投資，能使川普維持對台灣安全的投資，不過，台積電也正在將自己的未來與美國綁得更緊。產業界擔憂台積電此舉可能弱化「矽盾」，但米勒指出，台積電即便在美國設立新廠，大部分生產仍根留台灣，台積電在美國的業務仍只占總產量的一小部分，只是先進晶片的占比較高。

米勒並認為，台積電希望藉由新增投資緩解半導體關稅的威脅，川普認為在高階晶片領域「台灣高度壟斷」，台積電藉由投資鞏固與美國政府的關係，也屬合理。

和碩董事童子賢則指出：「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」從好的一面就來看，台積電登陸美國會擠壓三星跟英特爾生存空間，「如果我是惠普跟輝達，有最先進的晶片要代工，會找英特爾或台積電？」台積電維持目前的先進技術狀態，一定是輾壓英特爾。

宏碁集團創辦人施振榮昨日也舉日本經驗為例，日本科技產業過去曾是世界第一，但因不願做技術轉移，沒有充分利用到全球化優勢，最終造成日本經濟失落的30年，呼籲台灣不要像日本一樣閉關自守。

台積電 日本 英特爾

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