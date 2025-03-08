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白宮停援烏 前國安官員憂北京視為美將切斷對台援助訊號

台灣新聞組／綜合6日電
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白宮停援烏克蘭，美前國安官員認為北京恐認美不援台。（本報資料照片）
白宮停援烏克蘭，美前國安官員認為北京恐認美不援台。（本報資料照片）

美國眾議員昨天對白宮停止軍援烏克蘭表示憂心，指這將影響台灣對美承諾的觀感，也牽動美國與盟邦維持統一戰線抗中的能力。前白宮官員杜如松則說，北京會把美國停止援助烏克蘭視為白宮未來將切斷對台援助的訊號。

聯邦眾議院國土安全委員會（House Committee on Homeland Security）昨天就「因應中國共產黨對美國國家安全的威脅」議題召開聽證會，前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）等出席。

民主黨眾議員波（Nellie Pou）及史沃威爾（Eric Swalwell）在會中一致對美國暫停對烏克蘭的軍援及情報共享機制表達憂心。波指出，烏克蘭充當俄羅斯進一步推進歐洲的屏障，而從武器到衛星數據，烏克蘭依賴美國支持來持續戰鬥，美國不能在此刻拋下烏克蘭。

波請杜如松回應，當美國從夥伴關係退出時，在維繫與其他國家的關係，以及在對抗中國方面維持統一戰線的能力造成何種影響。

杜如松提供兩點分析，一是中國密切關注美國在烏克蘭的一舉一動。如果美國決定削減對烏克蘭的援助，「他們會非常高興」，因為這代表美國不會援助台灣。美國在這個問題上的行動，將牽動中國如何看待台灣議題。

二是美國需要與他國合作，才能因應中國競爭。如今美國對烏克蘭或加拿大的作為，可能使美國更難團結盟友和夥伴，共同應對中國挑戰。

杜如松表示，中國希望取代美國成為世界領導強權，但他們無法做到這一點，除非削弱美國的盟友關係。歐洲、日本和韓國列居北京最想要分裂的盟友名單首位。

杜如松另以出口管制為例，強調盟友關係的重要性。他指出，美國需要荷蘭、德國及其他國家的支持，來防止關鍵科技流入中國，美國與歐洲盟友間的裂痕越大，而歐洲選擇「走自己的路」，防堵科技流出就變得越來越困難。

眾議員史沃威爾則設想台灣將如何看待美國停止援助烏克蘭，「如果你是台灣，你應該非常擔心我們可能會拋下烏克蘭戰場上的朋友」、「如果你是台灣，你可能會自問，美國能否建立聯盟來真正保衛我們」？

史沃威爾說，如果中國揮兵侵略台灣，保衛台灣當然符合美國利益。但沒有強有力的夥伴關係及實力來說服歐洲參與，「我不明白歐洲為什麼要介入」。

史沃威爾並向與會的共和黨同僚喊話，美國不能對中國強硬，卻對俄羅斯軟弱，因為如此一來，北京會認為美國不會確實履行對台灣的承諾，而其他國家也不會與美國同一陣線，畢竟美國在台灣議題上缺乏可信度。

烏克蘭 白宮 史沃威爾

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