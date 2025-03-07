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台美關係 台學者：重返戰略模糊 英學者：軍購不保證安全

記者張文馨、編譯梁采蘩／台北7日電
中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程表示，美台關係一定會重新回到戰略模糊，兩岸關係短期內不太可能改善。（本報資料照片）
中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程表示，美台關係一定會重新回到戰略模糊，兩岸關係短期內不太可能改善。（本報資料照片）

國策研究院文教基金會昨舉行中國兩會與台美中關係研討會，中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程表示，美台關係一定會重新回到戰略模糊，兩岸關係短期內不太可能改善；國策院執行長王宏仁指出，北京反台獨的行動會愈來愈檯面下卻更細緻化，表面看似風平浪靜，實際卻是更加強硬。

英國智庫史考克羅戰略暨安全中心研究員布勞（Elizabeth Braw）在外交政策期刊專文「川普如何殺死美國軍工業」分析指出，美國總統川普疏遠傳統歐洲盟國和烏克蘭，導致美國國防類股暴跌，歐洲國防股大漲。市場認為歐洲勢必投入更多錢強化自身國防，因為安全保證不再是購買美國武器的有力理由，反而成為被川普要脅的把柄。

國策院昨邀請專家學者對談美中台三角關係的發展，學者多認為，雖然美國總統川普的外交政策走向還不明朗，但美中競爭趨勢會繼續下去，北京對台灣的軍事威脅和灰色地帶打壓也不會停止。

學者分析，北京固然會加大對台灣的軍事壓力，卻不等於會立即爆發衝突，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，中國大陸國家主席習近平動手的可能性小，只能憋著氣，做軍事壓迫或灰色地帶行動。

王宏仁也提到，川普上台後，看似北京對台北沒有很明顯的打壓，實際上卻是公開宣示愈來愈少，檯面下的強硬作法愈來愈多，例如默默要求各國在未來北京犯台時噤聲，或者透過投資來動搖台灣邦交等政治目的。

林文程表示，川普被問到好幾次中國武力犯台的情境，川普從未承諾要派兵，此外，川普慣用常識判斷，川普認為台灣接近中國，若美國要派兵到台灣基本上很難成功，從他的商人性質來說，這就是戰略模糊。過去台灣自信美國會幫忙，是因為有戰略地位、經濟實力和民主典範等因素，如今後兩個重要性在消退，對於美國會不會派兵防衛台灣，「我們要持不確定態度」。

川普 兩會 烏克蘭

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