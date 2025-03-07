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送上台積 藍問台安全承諾在哪 賴：川普公開挺台海和平

台灣新聞組／台北7日電
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賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。（記者陳正興／攝影）
賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。（記者陳正興／攝影）

台積電將擴大對美投資千億美元，遭在野黨質疑「台積電變美積電」，賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家舉行記者會說明。國民黨立委王鴻薇反問三個問題，一是台灣安全承諾在哪裡？二是台灣免於貿易戰嗎？三是台灣半導體優勢在哪裡？並諷刺記者會像是賴總統歡送台積電「喪事喜辦」。

國民黨立委賴士葆表示，相對於烏克蘭總統澤倫斯基要與美國簽礦產協議之前，一定要得到美國的安全承諾，台灣賴總統送人家大禮，卻沒有得到任何安全上的承諾，能夠不汗顏嗎？賴總統欠台灣人民關於台積電赴美投資的成本效益分析，特別在國家安全方面。

「護國神山都要被賣掉了，還要遊街示眾」，國民黨團總召傅崐萁批評，台積電拿出台幣5兆多投資美國，而且最尖端技術都移去美國了，賴總統還要壓著董事長開記者會，賴政府相當無能，完全在掏空台灣。

民眾黨立委張啓楷質疑，台積電加碼對美國投資，到底為台灣帶來什麼好處？恐怕才是民眾更想知道的事。

民進黨立委郭國文認為，記者會戳破藍營的惡意風向，「台積電技術根留台灣、投資台灣不變，還要加速！」立委陳冠廷表示，台積電在美國投資是跨國企業全球布局策略，提升台灣國際戰略價值，如同豐田汽車透過美國投資將自己塑造成「美國汽車產業一部分」，贏得政策支持與市場優勢。

台積電預計在美國投資千億美元，對於台積電大筆投資是否能換取美方對台安全承諾，賴總統昨天表示，美國總統川普上任後，就曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統偕同台積電董事長魏哲家開記者會，賴總統說，他要表明，基於台灣的安全，川普上任後，馬上就舉行四方會談，且川普在前不久，跟日本首相石破茂的領袖高峰會中也公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式，改變台海現狀。

賴總統也強調，這些類似主張，也見到川普內閣中相關首長在國會或社會上不斷提出。

至於總統府事前是否掌握台積電美國布局，賴總統說，他非常感謝魏哲家這段時間跟政府密切溝通，同時讓政府充分掌握台積電對美國投資計畫。

國安人士日前透露，賴總統曾分別拜訪台積電創辦人張忠謀、魏哲家及台積電董事林全等關鍵領袖，針對台積電赴美投資，交換意見、商討對策。

賴總統昨表示，他去拜訪張忠謀除了拜年也請益，張忠謀的意見他不方便轉述，但他可以跟國人報告，每一次台積電的布局，除了壯大台積電，也讓台灣的協力廠商、企業得以有機會進入國際，讓台灣的經濟得到更進一步的發展。

台積電 川普 魏哲家

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