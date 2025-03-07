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駁美國施壓 賴清德、魏哲家合體也難釋美積電疑慮

台灣新聞組／台北7日電
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賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會，魏哲家出席記者會的時候，明確指出，之所以要擴大美國投資，最主要原因是因為美國客戶需求，絕對不會影響台積電在台灣本地的投資。（記者陳正興／攝影）
賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會，魏哲家出席記者會的時候，明確指出，之所以要擴大美國投資，最主要原因是因為美國客戶需求，絕對不會影響台積電在台灣本地的投資。（記者陳正興／攝影）

台積電擴大在美投資，在野黨質疑政府「沒有角色」，台積電董事長魏哲家自美國返台後，旋即到總統府會見賴清德總統，雙方決定連袂公開說明「安定民心」，化解外界的疑慮；但記者會上並未對台積電技術是否外流？能否換取川普對台不課徵高額關稅？是否弱化台灣半導體產業地位等問題釋疑。

外界憂心台積電在美大筆投資，恐將「掏空台灣」、「台積電變成美積電」，黨政人士表示，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識。

美國從拜登政府到現任的川普政府，都不斷希望台積電加碼投資美國。據了解，這次魏哲家進入白宮與川普共同宣布千億美元投資，過去一段時間，台積電方面就持續向台灣政府說明投資計畫，賴清德總統日前也親自拜會張忠謀、魏哲家以及林全等台積電關鍵決策人士，商討投資計畫與相關對策。

魏哲家與川普在鎂光燈下的互動全球注目，而魏哲家日前返台後隨即赴總統府與賴總統會晤。據了解，魏哲家除了再次說明赴美投資計畫，也談及台積電台灣廠房最新進展，以及需要政府協力的計畫，包括水、電、人力資源等；賴總統也當場允諾，政府會鼎力提供協助。

由於此次台積電將在美投資千億美元，國內外輿論都高度關注計畫內容、台積電核心技術等是否外流及關稅議題。賴總統與魏哲家都認為有必要「直球對決」，對外公開釋疑，於是雙方決定以記者會形式向台人報告。

賴清德強調，政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力。魏哲家也說，不是因為補助才去的；台積電會去別的地方蓋生產線，最主要就是客戶需求。黨政人士說，賴總統與魏哲家共同出席記者會，就是要堅定傳達「政府會與產業站在一起」訊息。

外界也關心，台積電加大赴美投資，是否使得台灣核心競爭力流失？魏哲家強調，台積電創辦人張忠謀就曾經講過Grand alliance概念，「台積電的技術不是一家做得到，台積電跟供應商、台積電跟客戶、台積電本身，全部聯合起來，所以我們進步得特別快，是我們贏人家的原因。」

國民黨質疑，半導體供應鏈外移，「矽盾」如何維持？台灣未來的「護國神山」何在？民眾黨團強調，賴清德不該自甘於當企業的鼓掌部隊，把台灣競爭優勢即將流失的危機，美化為世界對台灣的肯定。

國民黨表示，這場記者會讓人感覺台積電是為賴政府的無能當遮羞布；此外，台積電強調投資台灣的決心不會改，台積電的技術是否外流？能否換取川普不對台課徵對等關稅？會不會弱化台灣半導體產業地位等？這些疑問都有待時間證明。

台積電 魏哲家 川普

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新聞評論／賴政府把台積電送美國 怎敢翻舊帳批馬賣台

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