新聞評論／賴政府把台積電送美國 怎敢翻舊帳批馬賣台

賴清德總統（左）下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。（記者陳正興／攝影）

因應川普新政，賴政府畢恭畢敬進呈台積電 貢禮，沒想到賴清德總統轉個身面對台人就變臉，要求大家閉嘴，不要作「無謂的批評」！

賴清德總統前天以民進黨 主席身分在中常會上強調，執政團隊已審慎擬定對策，端出產業及財經方案，做好最妥適的安排，要在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業的關鍵地位。但話鋒一轉，就斥責「某些無謂的批評」，指台灣沒有分裂本錢，要求大家團結，一起因應變局。

賴清德的團結法門，就是一邊喊團結，一手大批鬥。他喊團結台灣，又催化大罷免；他要調解院際爭執，又放任行政院覆議；他要追求社會和解，又宣判蔣介石228「犯下滔天罪行」。面對川普震盪，在賴清德要大家團結因應變局的同時，民進黨也痛批前總統馬英九 和國民黨出賣台灣。

台積電宣布赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都前往美國；馬英九籲請賴總統「立即守護台積電，停止社會內耗，分裂台灣」。其實台人都擔心護國神山被搬走，連外媒也關注台灣的戰略價值與地位將被削弱，但馬英九的發言，卻讓民進黨感到格外刺痛。

民進黨很快翻出舊帳：2015年紫光集團誇口要買台積電、合併聯發科，「身為當時的總統，馬英九面對《日經》指出中國對台經濟收購是經濟攻勢的質疑，竟說要相信中國、提高兩岸互信」、「肆意讓中資進入半導體產業，送給中國」，傷害台灣。

10年前紫光欲買下力成，投資矽品、南茂，還想買下台積電，合併聯發科，都引起爭辯。其實當時科技業巨頭多力主開放陸資來台，提升台灣半導體產業的全球地位和成長空間；後來成為「國師」的謝金河，當時更爆料指有關併購都是台灣廠商去找紫光的。

馬英九的確沒有對投資個案表態，但對紫光案，他表示有關兩岸交流政策是以台灣為主，對陸資有嚴格審查制度，還有國安審查。後來出任蔡政府經濟部長、行政院副院長的沈榮津，當時以經濟部次長身分陪同馬英九說明時也強調，投審會會從產業發展、國安、資金、技術各方面審查，經濟部關鍵技術小組也會審查是否有人才、技術外流，所以陸資來台不見得會同意。

馬英九支持兩岸交流，也有條件地歡迎陸資；但當台灣企業找上紫光時，國民黨表明反對，馬政府的投審會也沒有放行。民進黨指控馬英九「把半導體產業送給中國」是無的放矢。

民進黨無能守護台灣，所以特別用力反控國民黨賣台，甚至扣紅帽。民進黨守不住台積電，先是蔡英文把台積電當伴手禮，賴清德又把台積電當貢禮，蔡、賴都捧著台積電跪送美國，所以特別翻找舊帳本製造假訊息。民進黨進行仇恨動員，撕裂台灣社會，賴清德嫌川普不夠亂嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）