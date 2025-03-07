「看不見的手下指導棋」 魏哲家頻赴美 小心配合川普拆招

台積電董事長魏哲家在記者會明確指出，擴大美國投資的主要原因是因應美國客戶需求，不會影響台積電在台灣的投資。（記者陳正興／攝影）

短短60小時內，台積電 董事長魏哲家 連續在兩位總統陪同下舉行記者會，套句美國總統川普 稍早在白宮記者會時對魏哲家的短評，「沒人做過他所做的事情，他確實是一位傳奇。」的確，魏哲家寫下全球半導體產業發展史傳奇。

不過，台積電的千億美元投資計畫，似乎與賴清德總統在昨日記者會上所說：「沒有來自美國的壓力」，不吻合。

據調查，魏哲家去年12月9日親率經營團隊出席台積電創辦人張忠謀自傳新書發表會後，美國時間10日晚間，魏哲家就現身舊金山機場。

魏哲家未透露此行目的，但從他赴美時間推算，研判應是會見準商務部長盧特尼克，了解後續美國建廠補助款和白宮未來半導體政策方向，同時也拜會美國重要客戶，了解訂單和產能需求。

魏哲家後來也在行政院第12次全國科學技術會議，透露他才剛和全球首富馬斯克見面，時間與他這次去美國相符。

消息人士透露，川普1月20日上任後，台積電才剛開完法說會，魏哲家即帶領包括資深副總暨副共同營運長張曉強、侯永清等一級主管大陣仗赴美，對照台積電2月首次在美國舉行董事會，應是盧特尼克已丟出多次提振美國半導體製程的解決方案，要求台積電提出對策，市場才會傳出，川普政府要求台積電接下英特爾部分晶圓廠等傳聞。魏哲家帶領經營團隊赴美，自然得小心翼翼接招、拆招，並將解決方案向董事會報告。

雖然魏哲家昨天在記者強調，擴大赴美投資完全是因應客戶需求，並不是美國施壓才去。

不過，一位資深半導體產業專家分析，客戶提出的需求如果真的那麼大，那為何不繼續擴大台灣的產能，卻要到成本昂貴的美國擴廠？其中原委，應是有一隻看不見的手下指導棋，要求美國晶片大廠必須將最先進的ＡＩ晶片產品都留在美國生產，這些客戶再要求台積電配合擴大美國產能。

從軟銀、Open AI和甲骨文提出星際之門，準備斥資五千億美元，進行ＡＩ基礎建設，蘋果也提出五千億美元，設立伺服器製造廠，很多發展ＡＩ的公司都找台積電代工生產晶片，但相關大廠應是受到美國商務部壓力，要求晶片必須全數在美國生產，台積電才會被迫擴大美國廠規模。