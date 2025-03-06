央行：台積投資美國資金分年匯出 對新台幣匯率影響小

央行表示台積投資美國，對台幣匯率影響不大。（記者陳儷方／攝影）

台積電 將砸1000億美元投資 美國，外界擔心鉅額資金從台灣流向美國是否衝擊新台幣匯價？中央銀行外匯局長蔡烱民表示，1000億美元的投資會分年到位，不是一次會匯出，加上台積電是出口商，保留美元作為投資資金，或是透過發行美元債券 籌資，都不致於影響新台幣匯市。

新台幣兌美元匯率現在是32.8兌一美元，1000億美元相當於台幣3.3兆元，一旦台積電啟動對美台資，從台灣以台幣兌換美元匯出，恐衝擊台幣穩定。

不過，央行評估後認為影響應該有限，蔡烱民解釋，台積電到美國設廠是財務上的調整，據他們了解不可能全部用台灣的資金，可能會發行美元債券籌資；其次，1000億元的投資是分好幾年匯出，不會集中匯出。

同時，台積電營收每年增加1百多億美元，這些收入大部分是美元，台積電為了在美國設廠，可以保留這些美元，做為設廠投資的資金，就可以減少在台灣匯市的交易，對新台幣匯市的影響就不會很大。

此外，蔡烱民補充，台積電在國內的投資，需要進口半導體設備及原料等，因此也是台灣很大的進口商，如果到美國投資，這些進口需求就會減少，倒是國內機械業者看好台積電對美國增加投資後，會增加很多機械產品的出口需求，國內機械業者會出口的收入就會增加。

蔡烱民表示，以台灣匯市的交易規模來看，台積電對美增加1000億元投資的承諾，影響程度不會像大家擔心的那樣。短期之內，機械業者出口會增加，中長期而言，美國原本要向台灣進口的產品，就會變成是當地供給，台灣減少對美出口，但那也是幾年後才會發生的事。