逃不過？美媒：川普仍要對台晶片加稅 包括裝台晶片用品

媒體指出，川普政府內部並未停止考慮對、環球晶等台灣晶片廠課徵潛在關稅。(路透)

台積電 3日宣布再對美投資1000億美元，美國「連線雜誌」4日報導稱，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片 廠課徵百分之百潛在關稅 ；該報導是引述知情人士說法，但白宮和美國商務部未立即置評，台積電也婉拒評論。

報導指出，一種計畫是課稅對象將不只台灣晶片本身，還包括iPhone等裝有台灣晶片的電子用品。報導說，川普政府可能選擇將晶片關稅擴及所有國家，讓在美生產成為唯一可行選項，也可能對內含台灣晶片的所有最終產品課關稅，這將顯著擾亂半導體產業。

目前台積電生產全球約9成最先進晶片，若川普加稅迫使台積電提高價格，部分訂單是否流失？專家認為，台積電客戶很可能難以找到替代方案，蘋果和輝達等美企很可能繼續埋單台積電產品，最後將較高成本轉嫁給消費者，比起其他業者，台積電因美國關稅所受的損失可能較少。

專家說，對美國政府而言，實際對台執行晶片關稅是極困難甚至不可能的任務，恐無法如川普所願增加在美晶片製造。

首先，台積電晶片一般不會單獨進口美國，難以直接課稅；例如台積電為iPhone生產晶片，這些手機通常在中國大陸或印度組裝，到美國海關時會被當作來自中印的電子用品課稅。其次，關稅要能促使外國公司在美生產晶片，其成本必須低於其他地方，但美國勞動成本高，也缺乏高階半導體供應鏈，將生產移到美國可能要花數年或數十年，也難保這些美國據點能賺錢。

台積電宣布加碼赴美投資，不少人擔心弱化台灣半導體優勢、掏空台灣半導體先進技術，但台積電供應鏈成員之一的家登董事長邱銘乾表示，台積電研發中心即使去美國，領先地位也不會被搶走。

邱銘乾在臉書發文，引用台積電董事長魏哲家在白宮宣布擴大對美投資的照片說，這張照片對他這個供應商而言，是份台灣人工作文化中「當責」的驕傲。

他說，每次告訴外國朋友，全世界國家沒辦法搶走台灣在半導體產業領頭羊角色是因為台灣人對於「當責」文化的呈現。他舉例，每次地震後就會有一群負責員工立即回到公司處理事情，不管是不是三更半夜，在旁邊睡覺的夫人不會說你如果去公司我就跟你離婚，「去美國」研發的領先地位會被搶走？「該問一問美國人的夫人同不同意老公三更半夜離開溫暖被窩去幫公司解決問題，如果答案是不可能，那麼最先進的製程一定是在台灣，不可能在美國。」