新聞評論／台積電「懷璧其罪」的被迫選擇 暴露賴政府無能

美國總統川普（中）3日在白宮記者會中，大讚台積電董事長魏哲家（右）是傳奇，甚至還說「他是現在會議室裡最重要的人」。（歐新社）

幾天前，世人驚見澤倫斯基在白宮受辱，美烏礦業協議未能簽成。4日人們看到，台積電 董事長魏哲家和川普 在白宮共同宣布，對美投資 1000億美元（約3.3兆台幣），在亞利桑納興建五座先進晶圓及封裝設施。川普顯然對此計畫相當滿意，他大讚魏哲家是傳奇人物，並稱半導體在美生產即能免於被加課關稅。

相對於「川澤會」以吵架散場的難堪，川普能讓台積電親手奉上1000億美元的晶片投資，恐是他上任後收到的最好大禮。日本首相石破茂上月與川普會晤，承諾日本企業將在美投資1兆美元，金額遠高於台積電，但主要集中在汽車工業。相形之下，先進晶片才是美國更渴欲的產品，難怪川普喜形於色。無論如何，川普利用關稅威嚇及取消晶片補貼的方式達到他的目的，手段醜陋，有失大國風範，但他終究得逞。

相形之下，在這場「護國神山對川普大神」的比武中，沒有角色可扮演的賴政府，便顯得毫無用武之地。賴政府既無法提供台積電有效的決策建議，又不能從旁紓解川普的外交壓力，只能全憑台積電決策團隊孤軍應戰。今年以來，台積電會不會在川普壓力下變成「美積電」，進而影響「護國神山」的經營重心與效能，社會各界深表憂慮。

遺憾的是，蔡政府率先把台積電推向美國，如今賴政府又只能袖手旁觀，暴露了政府的無能與不負責任。昨天卓榮泰竟還在重彈「根留台灣的立場絕不改變」之老調，空洞又虛無，莫此為甚。根都被挖了大半，政府還假裝若無其事，將如何保護企業和台灣經濟的利益？

台積電原本在亞利桑納的投資為650億美元，加上最新承諾的1000億美元，總計是1650億美元。如此龐大的投資外移，自然會影響它未來在台灣的布局，這是必然。但從魏哲家最後宣布的計畫看，他拒絕先前美方所提的「與英特爾合作」方案，而選擇自己在亞利桑納廠擴大先進產能，增加三座晶圓廠、兩座封裝設施及一座研發中心，這是明智的抉擇。在充滿荊棘的荒野中，選一條自己最有把握的路走，堪稱冷靜。

魏哲家的決定，可從三個面向觀察：第一，川普這個難關非過不可，那就直面挑戰，擴大在亞利桑納的投資，也利用當地產能的提升，順便填補供應鏈不足的缺口。第二，台積電和英特爾志不同道不合，沒有合作的空間；若硬與英特爾合資入股，可能將冒著技術流失的風險，或者因雙方齟齬而無法成事，白費時間和金錢。第三，川普在意的是「美國製造」，而不是「美國品牌」，台積電增加在美生產，一則滿足川普亟需「政績」的渴望，二則可順勢避免迫在眉睫的惡意關稅懲罰。

台積電被迫大舉增加在美國的投資，是因為技術及市場領先全球而「懷璧其罪」，遭到川普的政治勒索。無論如何，台積電的決策團隊面對重重阻障，作出最符合自身長短利益的選擇，並未一味屈從或亂了方寸。事實上，一座晶圓廠從規畫到興建完成，即使萬事俱備，也需要四年的時間。魏哲家之所以提出「4年投資1000億美元」的計畫，其著眼正在於此：川普的任期只有四年，這個四年方案自然能讓川普滿意；台積電則可利用這四年的時間差，力保台積電台灣廠的技術處於領先地位。

四年3.3兆台幣的投資，絕非一個小數目，比起賴清德總統宣稱要增加對美軍購3000億元，這是整整十倍的數額。問題是，台積電的方案化解了川普加關稅的威脅；但賴政府增加軍購，又換得什麼？