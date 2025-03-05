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台積電投資美「獲免死金牌」 仍須釐清3疑慮

記者陳儷方／台北5日電
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跟隨美股大盤重挫，台積電ADR收盤大跌4.19%。(路透)
跟隨美股大盤重挫，台積電ADR收盤大跌4.19%。(路透)

台積電昨宣布在美國加碼投資1000億美元，台積電ADR重挫4.19%，台股方面，台積電現股昨股價開盤跌破千元（台幣，下同），隨後市場解讀認為台積電已暫解燃眉之急，加上國家隊進場護盤，股價跌幅收斂，暫守千金之位。專家認為，此投資承諾讓台積電出現三大遠慮，有待釐清才能安撫百萬投資人的心。

美股科技股重挫拖累台股昨天走勢，台積電開盤殺至996元，終場以1000元作收、下跌20元。台股大盤以2萬2596點收盤，下跌159點。

野村投信副總張繼文表示，台積電此一決定應該算是拿到免死金牌，不用承接英特爾的爛攤子，解除晶片關稅的課稅壓力，但也留下三個疑慮。首先，投資1000億美元若分散在川普的四年任期，一年250億美元，但台積電一年的資本支出約400億美元，等於是六成的投資都投入美國，這是否合理？若川普政策對景氣造成負面影響，當未來需求隨景氣下滑時，過剩的產能恐將拖垮台積電獲利，但目前這部分財務評估還沒算出來。

到美國設廠最大的問題就是成本，張繼文說，美國工程師的薪資成本可能是台灣的兩倍，各項成本墊高後只能選擇轉嫁，但買家若不埋單，台積53%的高毛利率恐得下修，影響台積電獲利，這是未來的疑慮之二。此外，供應鏈若跟進赴美投資，則供應鏈廠商成本也會增加，獲利也可能遭受擠壓，這是第三個遠慮。

富邦投顧董事長陳奕光說，美國川普對各國出的考題，台灣提前交卷，且答題成績目前看來不錯，台積電以加碼投資美國方案，來換得免養巨嬰（英特爾），是好事。

法人認為，台積電股價近期經歷多項利空淬鍊，網友常說1000元以下的台積電是否是買點？答案是肯定的，因為台積電今年獲利還是很好，AI前景也看好。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，台積電加碼美國投資短期內引發市場震盪，但成功化解川普政府可能施加的關稅與技術轉移壓力，台股因短線消息面引發急跌，換個角度來看，川普對台政策的不確定性退散，可視為台股的短空長多。

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