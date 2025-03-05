台積電投資美 路透：稀釋台灣優先承諾 威脅台科技優勢

台積電宣布擴大對投資，學者表示，此舉對台灣不見得是好事，會導致台灣的戰略價值下降。圖為台積亞利桑納州廠。(本報資料照片)

台積電 宣布未來幾年將在美國加碼投資 1000億美元再興建三座晶圓廠，外媒認為，這筆投資案將增添美國總統川普 推動美國製造的政績，有助緩解台灣當局的壓力，卻也將威脅台灣的科技優勢，危及「台灣優先」。

路透4日分析，台積電承諾在美投資千億美元且設研發中心，對台灣是一項多方面的威脅。這篇文章標題是「台積電千億美元豪賭危及『台灣優先』」。文中說，在美國製造高階晶片稀釋了台積電「台灣優先」的承諾。

路透說，台積電在海外建立一個大型研發中心，應該會讓台灣官員擔心。多年來，面對中國大陸軍事壓力，台灣的威懾核心就是台積電，而軍事衝突會對全球半導體供應鏈造成巨大破壞。如今台積電越是將其業務複製到海外，這種對台灣的保護就越會受到侵蝕。

川普形容這項投資案是「舉世最強公司的重大舉動」，但並未說明這筆投資是否能讓美國提供台灣安全保障，只說若中國大陸試圖掌控台灣，將是「災難性的」，台積電在美國興建晶圓廠，將允許美國擁有製造產能的「非常大部分」。

對川普來說，台積電此舉有助向選民展現，他正在履行強化國內製造業並創造就業的競選承諾。

「晶片戰爭」作者米勒說，必須等待更多細節，才能評估這樁投資對美國晶片製造的長期影響，他認為台積電可能希望這筆投資能為與川普政府建立正面關係奠定基礎。

華爾街知名投資機構「伯恩斯坦」分析團隊指出，川普再度強調關稅促進更多製造業遷到美國，但刺激台積電做出這個決定的因素是政治壓力，而非關稅。

彭博分析師認為，台積電承諾在美國加碼的投資，可能聚焦於先進製程節點，雖然利潤會因為美國營運成本較高而下滑，但仍能滿足輝達、蘋果等關鍵客戶的要求。分析師認為，台積電這筆投資至少釐清了台積電以技術支援英特爾的最壞情境並未成真。

彭博分析師指出，對台灣而言，在美國追加投資某種程度是出於地緣政治考量，滿足川普去年夏季提出的要求，即台灣應為美國幫助抵抗大陸威脅支付「保護費」，川普也能增添政績，並幫助降低美國對台灣的貿易逆差。

然而，台積電在美國的現有計畫依然面臨重重阻礙，包括美國缺少技能嫻熟的勞工、監管障礙，及大部分供應鏈仍位於亞洲，擴大投資解決不了這些問題。