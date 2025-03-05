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馬英九籲賴清德護台積電 停止內耗 趙少康：別變「賴倫斯基」

記者鄭媁、邱書昱／台北5日電
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前總統馬英九呼籲賴清德總統，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電。（本報資料照片）
前總統馬英九呼籲賴清德總統，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電。（本報資料照片）

台積電宣布，將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造；前總統馬英九表示，鄭重呼籲賴清德總統，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。中廣前董事長趙少康說，川普只管美國有沒有優勢，哪管台灣死活，賴清德總統不能只看重美國利益、抱美國大腿，不要變成「賴倫斯基」。

馬英九指出，美國要求台積電赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都在內。國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。但他至今看不到賴總統重視這個問題，相反地，他卻熱中於投入「大罷免」在野黨立委，以及在二二八談話中，藉由攻擊蔣中正，進行仇恨動員，撕裂國人情感。

馬英九表示，台灣正在面臨更嚴重的危機。俄烏戰爭三年，烏克蘭處境有目共睹；現更傳出因談判破局，美國擬切斷對烏克蘭的所有軍援。連綠營內部都在擔心，「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成為事實。賴總統有拿出任何因應之道嗎？還是以為把「護國神山」賣給美國當作繳保護費，就可高枕無憂繼續對外喊台獨對內搞對抗？美國總統川普是商人出身，一切利益至上，賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？

馬英九說，鄭重呼籲賴總統，既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。抗中無法保台，團結才能讓台灣前進，有效因應當前國際變局。

趙少康說，媒體詢問川普如果中共打台灣，川普的回應是半導體在美國生產，對美國很有優勢，顯示川普只管美國有沒有優勢，哪管台灣優勢，但賴清德總統一心抱美國大腿，百分之百聽美國話，美國根本看不起你。

趙少康表示，加拿大、墨西哥派1萬個軍人在邊界抓毒品，花了這麼多錢，川普照樣漲關稅，在川普的眼裡只有利益；他說，賴清德要讓台灣重視自己的利益，不是只重美國利益、抱美國大腿，賴清德不要變成「賴倫斯基」，若兩岸不能和平相處，只是一心挑釁、抱美國大腿，今日烏克蘭就是明日台灣。

立法院前院長王金平憂心台積電這座「護國神山」即將變成「半屏山」，喊話團結官民力量讓生物科技產業成為新的護國神山。

中廣前董事長趙少康（左二）說，賴清德總統不能只看重美國利益、抱美國大腿，不要變成...
中廣前董事長趙少康（左二）說，賴清德總統不能只看重美國利益、抱美國大腿，不要變成「賴倫斯基」。（記者蘇健忠／攝影）

川普 台積電 賴清德

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