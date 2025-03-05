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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

總統府：確保最先進製程留台 防台積變紅積

台灣新聞組／台北5日電
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台積電將對美國再投資至少1000億美元。（路透）
台積電將對美國再投資至少1000億美元。（路透）

台積電擴大投資美國，賴清德總統昨表示，期待與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈以應對新的情勢發展。總統府強調，會依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積電在擴大赴美投資的同時也會將最先進製程留在台灣。

賴總統昨接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時主動提及，台積電到美國亞利桑納州投資650億美元是在川普總統第一任期討論並定案，未來希望在高科技、能源及農產品等領域，擴大對美國投資與採購。

總統府發言人郭雅慧表示，對於產業的海外布局，政府立場是必須有助於台灣產業全球布局、有助於國家整體競爭力持續提升與領先，台積電將對美再投資千億元，政府事前有充分掌握，政府也會依產業創新條例相關規定，對台積電申請在美投資設廠案作好協助及把關。

國安人士表示，早在美國總統川普上任前，賴總統就責請國安、外交、行政團隊盤整川普競選期間對台相關主張，密切關注川普競選團隊核心成員發言，當川普多次喊出晶片議題後，賴總統要求國安會與行政院成立專責小組，檢視台灣產業於全球布局與半導體產業概況，日前召開國安高層會議，正是以台灣作為棋手進行「非紅供應鏈」布局。

另外，賴總統曾低調拜訪台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家、董事林全等關鍵領袖，交換意見也商討對策，賴總統指示「國家利益至上，不急躁，謀定而動」，傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先。

外界憂心台積電恐變「美積電」，總統府副秘書長張惇涵昨表示，半導體生態系大家各有專長分工，不同國家、不同環節，只要能合作就能共創多贏，重點是台積電不能變「紅積電」。

台積電 投資 川普

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