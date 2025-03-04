我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

率先反制 加拿大4日起對美國課25%報復性關稅

川普大讚魏哲家獨特、傳奇：是會議室裡最重要的人

馬英九籲賴清德守護台積電停止內耗 趙少康：別變「賴倫斯基」

記者鄭媁、邱書昱、王燕華／連線即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市政府日前在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，前總統馬英九出席並致詞。(記者潘俊宏／攝影)
台北市政府日前在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，前總統馬英九出席並致詞。(記者潘俊宏／攝影)

台積電宣布，將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。前總統馬英九表示，鄭重呼籲賴清德總統，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。中廣前董事長趙少康說，川普只管美國有沒有優勢，哪管台灣死活，賴清德總統不能只看重美國利益、抱美國大腿，不要變成「賴倫斯基」。

馬英九指出，美國要求台積電赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都在內。國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。但他至今看不到賴總統重視這個問題。相反地，他卻熱衷於投入「大罷免」在野黨立委，以及在二二八談話中，藉由攻擊蔣中正，進行仇恨動員，撕裂國人情感。

馬英九說，尤其賴總統在今年二二八，將二二八事件發生的原因，歸咎於「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。就連親綠學者都說，二二八事件發生於1947年，國共內戰大敗則是1949年，兩者有明顯時間差，賴總統的說法嚴重忽略事件的複雜性。

馬英九說，他要奉勸賴總統，如果連基本歷史事實都搞不清楚，怎麼可以用國家元首之尊，對前任總統與在野黨發動如此猛烈的政治攻擊？二二八事件歷經多任政府認錯、道歉、補償，為何要讓好不容易弭平的族群與歷史傷口再次撕裂？國家元首不思努力團結，反而大動作分裂國人與國家，居心何在？

馬英九表示，台灣正在面臨更嚴重的危機。俄烏戰爭3年，烏克蘭處境有目共睹；現更傳出因談判破局，美國擬切斷對烏克蘭的所有軍援。連綠營內部都在擔心，「今日烏克蘭，明日臺灣」會不會成為事實。賴總統有拿出任何因應之道嗎？還是以為把「護國神山」賣給美國當作繳保護費，就可高枕無憂繼續對外喊台獨對內搞對抗？美國總統川普是商人出身，一切利益至上，賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？

馬英九說，鄭重呼籲賴總統，既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。抗中無法保台，團結才能讓台灣前進，有效因應當前國際變局。否則，賴總統將愧對憲法與國人的付託，更嚴重傷害台灣利益。

趙少康出席活動時，媒體詢問台積電將擴大對美投資一事，趙少康說，原本說先進4成留在台灣，2028才有2奈米，不會那麼快，現在都要提前，原本說研發留台灣，但台積電董事長魏哲家已同意在美國設研發實驗室，技術可能不保。

趙少康說，媒體詢問川普如果中共打台灣，川普的回應是半導體在美國生產，對美國很有優勢，顯示川普只管美國有沒有優勢，哪管台灣優勢，但賴清德總統一心抱美國大腿，百分之百聽美國話，美國根本看不起你。

趙少康表示，加拿大、墨西哥派1萬個軍人在邊界抓毒品，花了這麼多錢，川普照樣漲關稅，在川普的眼裡只有利益，就算台灣把國防預算增加到GDP3%，到美國買東西，川普哪把這看在眼裡。

他說，賴清德要讓台灣重視自己的利益，不是只重美國利益、抱美國大腿，賴清德不要變成「賴倫斯基」，若兩岸不能和平相處，只是一心挑釁、抱美國大腿，今日烏克蘭就是明日台灣。

中廣前董事長趙少康（右二）等人到台北市國光市場，為罷免綠委雙吳的團體加油打氣。(...
中廣前董事長趙少康（右二）等人到台北市國光市場，為罷免綠委雙吳的團體加油打氣。(記者邱書昱／攝影)

川普 台積電 馬英九 賴清德 趙少康

上一則

要民眾拿出現金 藍控罷團組課金群組違法募款

延伸閱讀

川普大讚魏哲家獨特、傳奇：是會議室裡最重要的人

川普大讚魏哲家獨特、傳奇：是會議室裡最重要的人
川普4日晚間國會演說 馬斯克會坐哪？

川普4日晚間國會演說 馬斯克會坐哪？
吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易

吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易
俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法

俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲