我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

解放軍戰備警巡頻次創新高 加速由訓轉戰

記者程嘉文／台北3日電
解放軍2月「聯合戰備警巡」頻次創新高。國軍高層官員表示，陸方練兵目標是企圖在台方或外國察覺異樣前「以訓轉戰」。圖為去年環台戰備警巡和「聯合利劍」演習時，解放軍殲15艦載機準備從山東艦起飛。（新華社資料照片）
解放軍2月「聯合戰備警巡」頻次創新高。國軍高層官員表示，陸方練兵目標是企圖在台方或外國察覺異樣前「以訓轉戰」。圖為去年環台戰備警巡和「聯合利劍」演習時，解放軍殲15艦載機準備從山東艦起飛。（新華社資料照片）

2月只有28天，解放軍在2、5、16、19、26日等5天都發動「聯合戰備警巡」，頻次創新高。國軍高層官員表示，解放軍聯合戰備警巡的時機，有些深具針對性，例如美加軍艦通過台灣海峽，隨即臨時發動。解放軍近來動態也可看出，對方練兵目標是盡量壓縮動員所需時間，並降低明顯度，目標是在台方或外國察覺異樣前，就能「以訓轉戰」。

官員強調，國軍必須加強徵候預警，這也是今年漢光41號演習重點。官員進一步指出，解放軍在台灣周邊的活動模式，愈來愈傾向於實用性科目，至於戰機繞台長航之類，深具宣傳噱頭而戰術價值低，已經明顯減少。其空軍從各地轉場進駐東南各省可威脅台灣的前進基地，已經司空見慣；各式飛彈、長程火箭等之類的「遠火」，以及陸軍航空兵直升機部隊，也維持常態性進駐第一線位置。目的就是盡量加速「由訓轉戰」的能力，讓台方猝不及防。

因此，日前因美軍印太司令部計畫次長出席，而成為新聞焦點的「漢光演習高階幹部兵推」，就是提前召集各單位主官，強調當前敵情與此次漢光演練重點。國防部長顧立雄特別強調，必須強化對公開情報的蒐集與判斷，以及平戰轉換與後備動員的速度，與現有常備兵力的即時應對。

至於國軍人力缺口飽遭外界質疑，官員承認，去年上半年編現比數字滑落程度非常可怕，目前跌勢算是穩住，有時還略有提升，人員留營率也稍優於前年。如今雖有義務役士兵挹注「分子」，但因新興兵力持續擴編，「分母」同樣加大。

曾任國防部視察的資深媒體人盧德允認為，兩岸關係高度緊張，反而使「由訓轉戰」可能性降低。陸方一旦動武犯台，事前絕對需要調動大量部隊、物資，不可能逃過聯合情監偵體系的掌握；相較之下，國軍缺員依舊，武器裝備在應對解放軍過程中磨耗，長此以往，看不到有效解決之道，才真正讓人憂慮。

解放軍 國防部

上一則

張憲義是英雄或叛徒？ 學者：沒核武…台少了談判工具

下一則

台非烏？ 游盈隆：賴清德別學蔡英文急否認

延伸閱讀

中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制

中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制
中國兩會即將登場 解放軍十數名高階將領恐缺席

中國兩會即將登場 解放軍十數名高階將領恐缺席
解放軍設操演區 美國務院：密切關注、中國挑釁損和平

解放軍設操演區 美國務院：密切關注、中國挑釁損和平
巧合？解放軍高雄外海演習 恰美軍研究船駛離高雄港

巧合？解放軍高雄外海演習 恰美軍研究船駛離高雄港

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴；示意圖。（本報資料照片）

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

2025-02-23 19:50
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返