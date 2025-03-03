我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

新聞評論／烏總統白宮受辱 賴清德仍要押注美國？

聯合報社論
「川澤會」在媒體面前演出爆吵口角，賴清德總統作何感想？（路透）
「川澤會」在媒體面前演出爆吵口角，賴清德總統作何感想？（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基原訂與美國總統川普簽署礦產協議，不料兩人會晤時爆發口角，美副總統范斯更譴責他不知感恩。最後礦產協議沒簽成，澤倫斯基在不歡而散下被請出白宮。這前所未見的一幕，震驚全球。澤倫斯基次日態度放軟，稱烏國已準備好簽署礦產協議，也「理解」華府正尋求和俄總統普亭對話。但川普不吃這套，要求澤倫斯基必須公開道歉。

「川澤會」在媒體面前演出爆吵口角，難聽的話都脫口而出，主要原因是范斯從旁插嘴煽風，一下子讓雙方火氣都上來。根據美媒的評論，范斯發言違反了白宮的傳統外交禮節，他不該在川普沒請他發言時自行插嘴。但親烏美國議員揣測，這可能是白宮精心安排的「橋段」，目的要誘使澤倫斯基失控，因為川普需要一個「烏克蘭拒絕和談」的藉口，澤倫斯基卻上鉤了。

持平而論，面對川普盛氣凌人的調停姿態，澤倫斯基為自己的國家據理力爭，至少保持了基本的顏面和尊嚴。然而，從烏國駐美大使瑪卡羅娃當場掩面皺眉的神情看，澤倫斯基的演出恐怕是一場外交災難，他失去「不卑不亢」原則，也可能失去美國人對他的同情與支持。說到底，現實是很殘酷的：如果美國不再繼續交付武器和金援，澤倫斯基這場戰爭便打不下去，烏克蘭可能還會因俄方片面進攻而失去更多領土。

澤倫斯基的錯誤在於，他認為自己在打一場「正義的戰爭」，三年來他因此擁有西方國家的源源支持，因此如今不應屈辱地被迫草草收場。重點在，過去三年的戰爭，烏克蘭並非憑自己的實力在抗俄，而是高度仰賴外國援助才能支撐下來，其中最重要的支柱就是美國。如今美國總統換人，「正義」的定義正在改寫，川普不想再打「笨蛋總統」的戰爭，他一旦下令停止援烏，澤淪斯基再高傲也無以為繼。

表面上，烏克蘭仍擁有歐洲國家的支持，「川澤會」破裂後，不少歐洲國家忙著表態挺澤倫斯基。說穿了，這些支持只是「外交表態」，多為口惠。試想，烏克蘭想加入歐盟和北約，一直受到多國阻撓，有誰真在乎烏克蘭人的屈辱和苦難？英國雖稱願意派兵赴烏，這基本上只是扮演「維和」角色，無法協助作戰。即使如此，都使形勢變得複雜，因此遭到俄羅斯悍拒。

「川澤會」的不歡而散，顯示澤倫斯基不願吞下這個「屈辱終戰」的苦果。問題是，現實形勢已不站在他這邊，他所能做的，就是爭取在談判過程中將國家和人民的損害降到最低。對台灣而言，澤倫斯基在白宮受辱，至少有三點教訓值得我們記取：第一、自己要掌握好國家的主權和利益，切勿輕易將國家命運寄託在他人身上；第二、當「正義」的定義說變就變，國際間沒有絕對忠誠的盟友；第三，世界上沒有「免費的戰爭」，任何企圖撩撥衝突的行徑都應三思；戰爭一旦開打就停不下來，再多的啦啦隊或金援，都會變成日後壓垮自己的包袱。

人們好奇的是，當賴清德總統看到澤倫斯基今天的處境，會作何感想？那些曾高呼「今日烏克蘭、明日台灣」的人，想像中的對手無非就是把「俄羅斯」置換為「中共」；但他們可曾想過被「美國」出賣的景象？所不同的是，澤倫斯基雖遭川普貶抑羞辱，但他至少還有歐洲盟邦可相濡以沫；但人單勢孤的台灣，一味押賭美國的結果，一旦成為棄子，我們最後的盟友在哪裡？想到這裡，賴清德該走的只有一條路：積極追求兩岸和平，避免台灣陷入深淵！

澤倫斯基 烏克蘭 川普

上一則

美國房產爭議連環爆 綠委沈伯洋：若查到就辭立委

延伸閱讀

英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持

英歐領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持
澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議

澤倫斯基不說英語了 未向川普道歉 但準備與美簽礦產協議
澤倫斯基使用翻譯回答記者提問 表示他不會辭職

澤倫斯基使用翻譯回答記者提問 表示他不會辭職
川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴；示意圖。（本報資料照片）

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

2025-02-23 19:50
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返