新聞眼／張憲義中斷的核武夢…台當時技術 半年內就可製核彈

1988年時任中科院核能研究所副所長的張憲義(右)叛逃美國，2017年他曾接受學者陳儀深(左)訪問。(圖/遠足文化提供)

張憲義在中山科學研究院核研所副所長任內逃亡美國，導致台灣核能研究被連根拔起，雖然事件發生在1988年，但初期只是軍政圈內道聽塗說的傳言，不但未能掌握張外逃路徑，一開始甚至曾懷疑張憲義叛逃中國大陸。

2000年，前參謀總長郝柏村出版日記，首度證實此事；2016年，學者陳儀深赴美訪問張憲義，次年出版「核彈 ！間諜 ？CIA」一書，他在發表會上透過視訊現身。

1960年代，政府決定成立中山科學研究院，核武無疑是主要任務之一。科技軍官出身的張憲義，一路受栽培提拔，送往美國研究相關技術，卻也因此被中情局吸收，最後對中華民國 的核武計畫判了死刑。

在張憲義逃亡前，外界早將台灣視為核子俱樂部的準會員，台方對此標準回答是「有能力，不製造」。張憲義2017年受訪時，被問及台灣該不該擁有核武，他回答是，未必真的要造出核彈進行試爆，但必須具備相關能力。前總統陳水扁任內停建核四，他曾寫信給總統府表達反對。

既然他認為台灣應具備核武能力，為何最終選擇摧毀自己參與多年的計畫？張憲義堅稱自己並非叛國，背叛的只是老長官郝柏村的企圖心，因為當時核研所已達「必要時，三至六個月可造出核彈」階段，殊不知已踩到美方紅線。

張憲義說，如台灣真完成核武，可能給中國大陸犯台藉口。他也認為，當時民進黨已漸崛起，倘若未來執政，可能因擁有核武而採冒進策略，將危及台灣安全。

雖然從軍半生，張憲義的國語仍有極明顯閩南腔，在同輩本省籍將校中頗為特別。但他受訪時多次宣示政治立場，表示雖不喜歡中共，但深具民族情懷，「我是台灣人也是中國人，想法從未改變」。

他認為台獨只是中國歷史分合過渡期，即使政治上推動去中國化，也不可能除掉台灣人的「中國根」。