張憲義曾投書本報系：不製造核武 是中華民國、美國「雙贏」

中研院核研所副所長張憲義1988年叛逃美國，讓美國阻止台灣發展核武，2016年他接受中研院近史所副研究員陳儀深訪談，隔年出版成書，他透過視訊在記者會上亮相。（本報資料照片）

「當年向美國政府提供台灣發展核子武器之情報，使台灣核子武器研發方案受阻的核子科學家張憲義，在保持10年沉默之後，13日致函本報，宣稱當年此項方案的結束，對美國及中華民國 均屬『雙贏』。」

台北聯合報在1998年1月15日刊出前駐華府特派員王錦弘收到張憲義的信函，說明當時情況。原文如下：

張憲義原為中山科學研究院核能研究所副所長，具上校軍職身分，負責處理「中美核能合作案」、「基本研究計畫」業務，他於1988年1月9日(同年同月蔣經國 總統去世)，在美國中央情報局 及美國在台協會官員協助下，棄職潛逃至美國定居，迄今正好10年。台北方面當時稱張憲義為「叛逃」。

美國紐約時報日前曾引述一份研究報告指稱，台灣從1960年代中共試爆核子武器後便著手發展核子武器，但這項努力在80年代，因為被美國中央情報局所吸收的中華民國軍官張憲義向美方提出證據，被迫中止。

張憲義13日在一份傳真給本報記者的信函中表示，他要對所有參加該項核子武器計畫的同事和唐君鉑將軍表達敬意。「因為他們的犧牲奉獻，已完成了蔣公和蔣總統所交付的任務：我們有能力，但絕不製造核武器。」

過去一直迴避與媒體接觸的張憲義，特別選在蔣經國總統逝世10周年前夕。寫這一封信，約略提及當年中山科學院負實研究核子武器的往事。他的信沒有寫日期，但註明是「蔣總統逝世十周年前夕於黃石山下」。

他選擇這個日期說話，並宣稱他們當年同事「已完成蔣公及蔣經國總統所交代的任務」，只發展能力而不實際製造，似乎也是針對某些報導指責當年蔣經國總統瞞著蔣介石總統進行核子武器方案而來。

依美國專家的評估，台灣已有製造核子武器的能力，只要決定進行製造，兩年之內便可能完成。張憲義的信似乎也證實這項說法。

張憲義在信中也對(已故前中央研究院院長)吳大猷當年「能無私、無畏的向蔣公表達反對發展核武」表示敬佩。吳大猷反對發展核子武器的往事，已由他自己證實。

張憲義強調，對當年核子武器方案，「有政治見識之士，應以世界觀來看此事件」。他質問說，「10年了，難道我們還未看出？」

他並沒有說明此項事件的「雙贏」結局的細節，但他以「試看伊拉克之例」，暗喻發展核子武器的可能不良後果。較早，前美國中央情報局官員、曾駐台北及北京的李潔明大使在接受紐約時報訪問時，曾以張憲義提供有力情報，使美國得以及時以外交手段制阻台灣發展核子武器，作為美國情報成功的重要例證。

李潔明說，中情局謹慎地吸收張憲義是「基於理念，雖然也涉及金錢」。

但張憲義在信中主動強調，他自己及妻小如何來美國的事，他「無可奉告」。

張憲義來美時先定居在維吉尼亞州北部，華府近郊。在本報記者當年發現他行蹤後，他只稱有關內情會在「適當時機」出面說明，因為事情太敏感及複雜。但數周後，他們一家即遷居他州。

依他寫於「黃石山下」的信來看，他現在應居住在愛達荷、懷俄明州一帶。