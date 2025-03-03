張憲義是英雄或叛徒？ 學者：沒核武…台少了談判工具

1988年時任中科院核能研究所副所長的張憲義叛逃美國。(圖/遠足文化提供)

有線電視新聞網(CNN)1日報導，張憲義是英雄或叛徒，至今仍爭議不斷。

台灣當年推動大規模工業與經濟擴張，並於1990年代成為完全民主的國家。

但兩岸敵對行動仍然存在，台北受到中國愈來愈大的軍事壓力，北京則擁有當今世上最大規模的軍隊，且對台灣的領土聲索益加強烈。

中國共產黨 誓言武力奪台，但它從未統治過台灣。

北京的國防開支是台灣的13倍，使台灣相形見絀；部分人認為，台灣若具備核武則可發揮威懾作用，對比烏克蘭 ，基輔若保留蘇聯時代的核武庫而非放棄，俄羅斯 可能不會入侵烏克蘭。

一些台灣人批評張憲義，稱他片面為台灣做決定踰權。

台北淡江大學(Tamkang University)國際事務與戰略研究所副教授黃介正(Alexander Huang)指張憲義為「叛徒」，因為這些武器「會被視為與北京討價還價的有用工具，藉此斡旋更好的外交結果」。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所(Institute for National Defense and Security Research)所長蘇紫雲(Su Tzu-yun)則表示，缺乏核選項並未對台灣的現代防禦能力產生太大影響，因為精準彈藥可用以實現與戰術核武類似的目標。他說：「當時的台灣政府認為，若中國進犯台灣，可用戰術核武來消滅登陸部隊，但若沒有戰術核武，也能用飛彈等精準武器取代。」