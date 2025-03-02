冷眼集／限制「哪吒2」上映與封殺陸名校 是誰的損失？

教育部長鄭英耀日前以保護台灣關鍵技術及科研成果為由，再宣布將七所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」的學校列入交流黑名單。（本報資料照片）

今年過年期間，大陸有兩個火爆的關鍵字，一個是DeepSeek ，另一個就是賀歲片「哪吒2」。「哪吒2」上映短短21天，就登上全球最賣座動畫電影，如今更已創下高達600億台幣（約18.2億美元）票房，但台灣觀眾迄今還無緣進戲院觀賞；同時間，教育部 不到十天內，接連宣布兩波大陸高校的封殺名單，其中不乏知名大學，這種把自己框在小圈圈的做法，損失的到底是誰？

「哪吒2」在大陸及港澳都創下驚人佳績，不少台灣影人還特別飛到香港 觀摩，也有台灣觀眾飛到大陸觀看。因為兩岸共同的習俗文化，台灣對於多稱為「三太子」的哪吒一點也不陌生。「哪吒2」出品公司表示，「哪吒2」在台上映，中國方面沒有任何障礙，主要來自台灣的限制。

文化部長李遠則反駁「受到限制」的說法，他說，因為根據相關規定，大陸電影在台上映必須先抽籤，如果沒有抽中，在國際得獎也可以申請上映，「但『哪吒2』這部電影完全沒有來申請，吵成這樣滿荒謬」，同時強調如果未來要申請，也必須依法行事。

李遠口中的規定就是所謂的「障礙」。依照現行規定，台灣若要引進大陸電影，受限於一年只有十部的配額制，如果抽籤沒有抽中，則要靠在金馬獎榮獲最佳劇情片、最佳導演，或者獲得四大國際影展競賽單元獎項，才可直接引進台灣上映。問題是，去年11月公布的2025年配額抽籤結果，雖然包括兩部大陸動畫片，但未見「哪吒2」，因此就算對方提出申請，依目前規定，短期內根本無法在台灣上映。

但，歐美日電影來台放映有一年十部的限額規定嗎？如果沒有的話，為何大陸電影就要受此限制？文化部說，基於兩岸影片進口尚未平等互惠，才會有此規定。為何台灣跟其他國家沒有談所謂的平等互惠，對大陸就要設下此一限制？「哪吒2」能夠憑藉傳統典籍的人物故事，加入現代動畫的科技含量，創作出在海內外都大受歡迎的文創IP，這也是為何台灣影人要特別大老遠飛去香港甚至大陸取經觀賞。就問，台灣看不到「哪吒2」，究竟是誰的損失？

台灣不僅對大陸電影設限，對於兩岸高教交流也畫下長長紅線。繼日前教育部長鄭英耀在大學校長會議宣布封殺三所隸屬於大陸統戰部的學校，不准交流、也將不採認學歷後，2月28日鄭英耀再以保護台灣關鍵技術及科研成果為由，宣布將七所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，列入交流黑名單。這七所學校也不乏大陸名校，包括北京理工、南京理工大學等都是學術十分出色的學校，哈爾濱工業大學更是行政院前院長孫運璿母校。

這讓國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章都忍不住發聲，政府其實對核心關鍵技術都設有相關規範，呼籲給予學校更清楚的規範。

上述當中的大陸名校，因為其學術及工程領域的卓越表現，擁有許多來自各國爭相奔往就讀的學生，就連跟大陸科技戰打得火熱的美國，雖然將幾所大陸的航空航天大學列入出口管制清單，但也沒將其列為美教育部的禁止往來名單，台灣卻將他們統統排除在外。

還是那句話，損失的究竟是誰？