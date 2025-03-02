川澤不歡而散 國安人士：台烏情勢、戰略地位不同

國安人士表示，美國總統川普有其行事風格，政府會持續跟美方保持密切互動。圖為美國海軍驅逐艦強森號今年2月通過台灣海峽。（取材自美國海軍）

美國總統川普 與烏克蘭 總統澤倫斯基在白宮會面，雙方不歡而散，台灣關切此變局對未來台美關係的影響。國安人士表示，川普有其行事風格，政府會透過官方對官方等既有管道，持續跟美方保持密切互動。

國安人士指出，台灣與烏克蘭情勢、戰略地位都不同，台灣不論地緣位置或經濟總體實力，都具有重要的戰略角色。

國安人士指出，川普有其行事風格，但川普政府包括國務院 、國防部等高階官員都一再表達對台灣的高度支持；政府會透過官方對官方等既有管道，持續跟美方保持密切互動。

熟悉台美關係的綠營人士表示，且台灣與烏克蘭面臨的地緣與安全環境不同，台灣不能跟烏克蘭情勢類比，且台美在地緣政治、戰略與民主價值上，意見長期一致。

綠營人士指出，不過必須注意的是，川普的個人風格，確實與傳統共和黨政治人物不同，比起美國過去與友盟國家是以民主等價值為核心，川普更重視「對等關係」，例如美國陸續宣布對其他國家加徵關稅，這是川普上台前各國就已預期。

綠營人士表示，賴清德總統日前召開國安高層會議後，拍板將提高國防經費到GDP的3%，在經貿層面也會擴大對美投資、採購，一方面是強化國防、提升自我防衛，這也符合美方等民主友盟對台灣的期待，另一方面，美方自然也了解台方所要傳達的「訊息」。

包括賴總統與國安團隊都對外強調，台美之間近年來建立很好的溝通管道。綠營人士表示，台美在行政立法部門都有長期的溝通管道，尤其是國會是台美外交的重中之重，對於川普政府上台後的領導階層，台方也在努力建立管道，持續與美方溝通。

針對外界有「今日烏克蘭，明日台灣」憂慮，國安人士表示，台灣與烏克蘭情勢不同，這樣的「失敗論」是分化台美關係，正中中國下懷；川普政府高層都表達對台灣高度支持，台方也會透過既有管道與美方密切互動。

國安人士表示，「疑川論」、「棄台論」、「失敗論」是中共中宣部、統戰部、公安部、國台辦對台工作的慣用敘事手法，其中「今日烏克蘭，明日台灣」就是「失敗論」的認知操作，目的就是分化台美關係。

民進黨立委陳冠廷說，烏克蘭與俄羅斯陸地相連，面臨大量裝甲軍團威脅，而台灣則有海峽作為天然屏障，且周邊有多國共同維持區域和平，同時台美雙方在軍事戰略上立場一致，在地緣政治、衝突處理、戰略、戰術甚至政策上均是如此，所以不會有烏克蘭類似的直接問題。