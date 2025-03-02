日護衛艦秋月號 首次單獨穿越台海

日本海上自衛隊護衛艦秋月號，在2月上旬首次單獨通過台灣海峽。（取材自海上自衛隊官網）

日本 共同社及讀賣新聞1日報導，多位日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」2月上旬首次單獨通過台灣海峽；去年9月護衛艦「漣號」是首度與澳洲 及紐西蘭軍艦一起穿越台海，引發中國大陸抗議。

共同社說，秋月號的動作，似乎旨在牽制於日本及台灣周邊加強軍事壓力的中國大陸。

秋月號從北向南航行穿越台海，並於2月5日參加在南海舉行的美國、澳洲和菲律賓4國聯合軍演。這是自衛隊首次獨自通過台海，也是海自艦艇去年9月以來第二次通過台海，而去年9月還是前日相岸田文雄任內。

中國大陸去年12月首次派3艘軍艦和3艘海警船共同航行於沖繩本島與宮古島間，並在釣魚台 列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的鄰接區，部署4艘配備76毫米火炮、具軍艦級火力的海警船，進一步升級緊張。日本首相石破茂對此情勢表示擔憂，批准的對抗措施之一就是秋月號派遣計畫。

讀賣新聞報導，美國等國認為台海是國際水域，不屬任何國家領海。根據國際法，沿海國對距離基線12浬（約22公里）的領海擁有主權，但台海最狹窄的部分仍有約130公里寬，因此日本政府立場是只要不進入中國領海，航行自由應受保障。

歷屆日本政府顧及中國反應，一直避免海自艦艇通過台海。然而鑒於中國對台灣和日本周邊進一步加強軍事壓力，日本政府轉變政策，開始積極強調航行自由立場。中方至昨晚截止尚未就此事回應。