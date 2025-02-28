兩會前夕 福建推惠台17措施 陸委會：和戰兩手 更重武嚇

寧德時代對台釋職缺 福建公布「惠台利民」十七條措施，當中提供大陸電動車電池龍頭寧德時代鋰電行業就業機會。圖為去年十一月廣州汽車展寧德時代的展位。（中新社）

大陸全國「兩會」召開之前，福建對台動作頻頻。福建省政府昨天召開發布會，公布17條「惠台利民」措施，涵蓋促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展、支持在閩台胞更好發展三方面，例如提供台企最高人民幣500萬元（約新台幣2200萬元）獎勵，和便利台人換領台胞證、補領居住證等。

福建省台辦副主任陳志勇說，自關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見發布以來，福建省先後發布三批45條政策措施。近期，福建省研究制定了第四批政策措施，共有三個方面十七條。

其中，促進閩台服務業合作共五條，包括允許台資廣播電視節目製作經營公司，鼓勵台灣工業設計機構到福建發展，支持馬祖企業到福州從事商貿服務業，支持台胞台企參與林業碳中和合作，和莆田生技醫療產業合作。

支持對台農林漁業發展共六條，涵蓋對台灣農民創業園、涉林建設項目、參與寧德海洋漁業養殖合作、發展綠色食品的支持措施，及為台企在龍岩發提供用地保障，支持在花卉苗木產業集中區投資興業。

所謂「支持在閩台胞更好發展」有六條，為新增第四批直接採認台灣地區職業技能資格目錄至六十個，和建立台胞評選福建省工藝美術大師、名人綠色通道，支持台胞參加福建省級重要創新創業賽事、到寧德鋰電行業就業 發展，以及便利線上換領、補領台灣居民居住證，設立「閩台婚姻家庭服務專線」。

其中，措施對台灣工業設計機構、台灣農民創業園等，提供一次性最多或每年給予人民幣五百萬元的獎勵、資金支持，和各項產業租金 、保險補貼，優於同等待遇措施，及就業現金補助等。陳志勇強調，以上政策措施涉及的部門都已做好工作準備。

2023年9月，大陸發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見以來，已分別於該年11月，2024年4月、11月，發布過三批對台措施，涵蓋證件辦理、同等待遇、產業獎補等方面。上周，大陸市場監管總局和福建省政府還曾表示，將持續深化兩岸標準共通，建設完善「兩岸標準共通服務平台」。

大陸昨天發布新的福建惠台17條，近日也在高屏外海疑似進行實彈演習，陸委會綜合上述各項情況昨天表示，中共 在和戰兩手之間還是「比較重視用軍事威嚇」。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在例行記者會上就近日中共對台相關作為表示，這兩天中共開全國對台工作會議，26日共軍突然演訓，昨天又發布所謂福建17條新惠台措施，「看起來是一個和戰兩手的策略」。

梁文傑說，中共自2023年以來已經提出了四批融合發展措施，「我們看起來是預期成效有限」，針對福建最新推出的17條「惠台利民」措施，有關於台胞到鋰電池企業工作可領人民幣五萬獎金等內容，大概是每人每年20萬（新台幣）的獎金，「其實在鋰電池行業，我們認為這不是一個很高的獎勵，在高科技產業的話，5萬塊人民幣的獎金並不算是很高」。

他並指出，「福建的財政也未必是很好」，所以沒有提出一個足以誘人的獎勵措施，但總的來說，中共的對台工作還是脫離不了用利誘的方式，這跟他們所要的心靈契合，有很大的一段距離。