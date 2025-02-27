陸居住證陸委會擬納管 國台辦批挑戰兩岸關係

陸委會表示將修訂「兩岸條例」，將民眾申領大陸居住證等有關事項納入規管。大陸國台辦表示，這是「對兩岸關係的嚴重挑戰」。（本報資料照片）

陸委會日前表示，將修訂「兩岸條例」，將民眾申領大陸居住證等有關事項納入規管。大陸國台辦昨日表示，民進黨 政府聲稱將修訂兩岸條例，是「對兩岸關係的嚴重挑戰」。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日在例行記者會上表示，民進黨當局故意混淆台胞證、居住證等各類證件概念，其目的是威脅恐嚇台灣民眾，現在以此為藉口，聲稱將修訂兩岸人民關係條例，其用心險惡，影響惡劣，「是對兩岸關係的嚴重挑戰，如一意孤行，必將自食惡果」。對此，陸委會昨日則回應指，陸方「混淆兩岸人民身分目的昭然若揭，台方當然要所應對」。

另，台教育部 日前封殺中共統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院三校，朱鳳蓮則批評，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學 都要禁止，是假借防範「統戰」之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實，已經到了無底線、無下限的地步。

對於陸生學位生重啟來台議題，朱鳳蓮則反問，「在當前嚴峻的台海情勢下，面對種種的冷眼相待，冷言冷語，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就學？他們的家長能夠放心嗎」？

至於是否恢復陸生來台，她回應，民進黨應儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是變著花招，企圖製造不承認「九二共識」兩岸也能協商對話的假象。