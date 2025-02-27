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與美談判不會只有yes或no 台經長：拒不公平關稅是底線

記者陳儷方／台北27日電
經濟部長郭智輝答覆立委質詢時，稱對如果美國要對台灣晶片課徵100%關稅「不一定不合理」，引發不小議論。（本報資料照片）
經濟部長郭智輝答覆立委質詢時，稱對如果美國要對台灣晶片課徵100%關稅「不一定不合理」，引發不小議論。（本報資料照片）

美國總統川普揚言對台灣半導體晶片課徵關稅，經濟部長郭智輝昨天說，談判過程中不會只有yes或no，很多談判的方法是yes, but，「但我們不接受不公平的關稅，這是我們的底線，其他的都可以談」。

郭智輝前天在立法院備詢時表示，美國將對台灣晶片課徵百分之百關稅「不一定不合理」，立委羅智強怒批「你哪一國人」，引發爭議。他昨天出席智慧創新大賞啟動記者會會後受訪表示，現在雙方談判進行中，並不能透露太多細節。

郭智輝指出，現在還在談判過程，對方開出條件後，「不可能現在就告訴他這個不好、我可以接受什麼」，很少人是這樣談判的，「但我們不接受不公平的關稅，這是我們的底線，其他的都可以談」。

他說，在談判過程中不是只有yes或no，很多談判策略是「yes, but」，由於現在任何的答案可能會影響談判團隊的結果，對於美方談判策略不予批評。關稅只是川普談判的手段，重點是要了解美方談判的背後想要什麼，因為川普希望產業可以有公平競爭，藉由關稅談判是最快的方式。

郭智輝表示，每個國家在國際貿易都會面臨入超、出超等議題，台灣在全球產業主要扮演供應鏈的角色，讓貿易夥伴清楚台灣是在幫助全球產業發展，「是幫助你（貿易夥伴）的產業賺錢，而非去賺你的錢」，若能清楚闡述台灣扮演的角色，有助於台灣在世界科技和經濟活動參與。

郭智輝指出，羅智強當天的提問可能是「希望我進入他提出的情境」，但立法院質詢場合不適合提這些問題，因為任何答案都會影響台灣談判團隊在前方的談判結果。

針對美方課徵關稅的細節，經濟部說，仍需視美方實際課稅的方案跟模式定案後才能說明。

但經濟部強調，政府的態度清楚，就國際比較利益的競爭環境來說，經濟部最關切的是各國一致的公平做法，以維持對競爭對手國的優勢，此重要性遠高於委員關注的單一稅率問題。

關稅 川普 晶片

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