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解放軍無預警操演 台嚴厲譴責：公然違反國際慣例

記者李人岳、記者陳政錄／綜合報導
中國解放軍26日無預警在台灣西南海域畫設軍事操演區，台灣海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左，編號986）與千島湖艦（右，編號886）。(圖／台灣國防部提供)
中國解放軍26日無預警在台灣西南海域畫設軍事操演區，台灣海軍班超軍艦監控共軍四明山艦（左，編號986）與千島湖艦（右，編號886）。(圖／台灣國防部提供)

台灣國防部26日表示，解放軍機艦再次大批出海執行「聯合戰備警巡」，而且是無預警在高屏外海40浬畫設操演，宣稱將進行射擊訓練，公然違反國際慣例，國防部嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

台灣國防部指出，解放軍編隊在26日下午3時40分已駛離「操演區」，同時公布台方軍艦監視解放軍大型兩棲艦艇的影片。

總統府發言人郭雅慧表示，總統府除嚴厲譴責中國對區域安全穩定的公然挑釁與破壞，賴清德總統第一時間已經指示有關單位嚴密應處，政府對於相關狀況皆有全面掌握。

郭雅慧說，維持區域和平穩定，是兩岸共同責任，盼中國在全球致力和平的此刻，放棄損人不利己的單邊挑釁行為，回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。

台灣交通部航港局表示，已每小時發布訊息提醒船舶避開該操演區，各港口船舶進出港作業均維持正常。

國防部表示，從26日上午8時42分起，陸續偵獲中共殲11、空警500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部及西南空域，配合解放軍軍艦執行「聯合戰備警巡」。

台國防部並強調，中共在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於高雄、屏東外海約40浬處「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船隻的航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁；在全球正致力於和平的此刻，中方此舉與其一再宣稱的「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

台國防部指出，中方日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練、對菲律賓展開軍事威懾等各種破壞現狀的行徑，適足證明中國已是當前台海及印太區域和平穩定唯一且最大的威脅。

中國外交部表示「這不是一個外交問題」，並未具體回應。中國各省海事局近日發布的航行警告，也未涉及台海與東海地區，而係以海南島西北部的實彈射擊，以及渤海、黃海的軍事演習為主。中國國台辦則就賴清德總統宣稱要把國防預算提高到3%，強調「台獨」與台海和平水火不容，3%也好，10%也罷，「不但保護不了台灣，反而會讓台灣變成『火藥桶』」。

澳洲軍方26日表示，中國海軍軍艦21日在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，並未提前發出任何通知，當天是接獲維珍澳洲航空一名機師示警才得知此事。

澳洲國會議員派特森批評中國海軍未能達到基本透明度，「如果我們是在演習開始後才得知消息，這就不是真正為即將舉行的演習而發出的通知。」澳洲國防軍總司令強斯敦表示，他同意這項通知「不夠充分」，並重申澳洲希望對方至少提前24至48小時發出通知。

澳洲 國防部 解放軍

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