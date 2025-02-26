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台海電纜斷 台以「現行犯」扣押中資權宜輪

台灣新聞組／綜合報導
台澎三號海底電纜25日凌晨斷裂，台灣海巡署研判中資「宏泰」貨輪涉重嫌，登船盤查。(翻攝自海巡署提供影片)
台澎三號海底電纜25日凌晨斷裂，台灣海巡署研判中資「宏泰」貨輪涉重嫌，登船盤查。(翻攝自海巡署提供影片)

中國資金背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪因涉拖斷台澎第三海纜，台灣海巡署25日凌晨接獲中華電信通報並派員到場，「宏」輪遭押返安平港，全案將依國安層級處理原則報台南地檢署指揮偵辦。海巡署並表示，在將「宏泰」押返台南安平港登檢，發現船名一變再變，船尾竟掛「善美7」船名，全案由南檢署偵辦。

台灣海洋委員會海巡署25日發布新聞稿指出，「宏」輪22日晚上7時10分許至25日凌晨3時許在將軍漁港西北方6浬(台澎第三海纜線北方0.5浬)滯留，海巡署全程監控並通報安平港信號台廣播「宏」輪七次，但均無回應。

海巡署表示，凌晨2時30分許部署調派10079艇在海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，發現該輪下錨滯留時，立即實施廣播驅離並全程監控，在凌晨3時8分許發現「宏」輪開始往西北方航離，並於凌晨3時24分許獲中華電信報案，稱台澎第三海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，初判疑似外力破壞，已啟用備援不影響通訊。

海巡署指出，獲報後以現行犯攔停「宏」輪，但因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，中午12時15分許將「宏」輪押返台南安平港，全案依國安層級處理原則，報台南地檢署指揮偵辦。

海巡署指出，這次海底電纜斷纜原因是否屬人為故意破壞或單純意外造成，皆尚待調查釐清，而涉案多哥籍「宏泰」貨輪，經查為中資背景權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。

另外，該輪船舷外觀為「宏泰168」，經以無線電與「宏」輪通聯時獲復，該輪為「宏泰168」，但AIS顯示為「宏泰58」，後續將併案查證釐清。

海委會主委管碧玲表示，本月16日也發生台馬二號斷纜並將涉案船移送，「10天內有兩次斷纜案」，將持續採最高規格防範措施。

管碧玲在臉書(Facebook)發文指出，25日能以現行犯押解涉嫌斷纜的中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，關鍵是海巡人員以高規格超前部署。

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，25日凌晨3時許發生斷裂，台灣海...
中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，25日凌晨3時許發生斷裂，台灣海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港。(記者袁志豪／翻攝)
中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，25日凌晨3時許發生斷裂，台灣海...
中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，25日凌晨3時許發生斷裂，台灣海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港。(記者袁志豪／翻攝)

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