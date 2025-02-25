綠委沈伯洋基金會 被爆獲索羅斯贊助135萬美元 專事攻擊在野黨

民進黨立委沈伯洋的台灣民主實驗室，被檢舉受外資贊助，專事攻擊在野黨。（本報資料照片）

美國政府效率部大砍各單位預算 ，就連富豪喬治索羅斯設立的「開放社會基金會」都遭到波及。新黨北市議員侯漢廷昨在臉書 具名檢舉民進黨立委沈伯洋接受「開放社會基金會」贊助，在擔任台灣民主實驗室執行長時（現在沈仍為金會理事），攻擊國內其他政黨人士，介入台灣政治，在內部製造敵人已違反國安法，要求法務部調查局介入調查。

本報系聯合報報導，侯漢廷在臉書表示，外媒報導美國富豪喬治索羅斯設立的「開放社會基金會」（Open Society Foundations）合作的「東西方管理研究所」（East-West Management Institute），透過美國國際開發署（USAID）計畫獲得補助，「開放社會基金會」贊助名單有台灣民主實驗室在內，該組織前執行長就是立委沈伯洋，且目前沈仍為該組織的理事。

侯漢廷說，根據「開放社會基金會」公開資料，從2020年起台灣民主實驗室受其贊助，分別是2020年19萬9800美元、2022年49萬9880美元、2023年65萬美元，總計收到贊助134萬9600美元，折合台幣約4423萬，沈伯洋接受海外勢力贊助，成立並發展組織、假民主介入台灣政治，抨擊政黨、在內部製造敵人，謊稱「第五縱隊」，使得民心惶惶，近期更公然呼籲推動大罷免，干擾政治運行、顯然危害社會安定，已違反「國安法」。

侯漢廷呼籲，沈伯洋應主動投案自清，說清楚資金款項來龍去脈，如何認識與結交海外勢力，如何獲得海外勢力贊助，主持操控指揮與發展組織，「不用東拉西扯批判藍白扯中共同路，轉移焦點。」也請調查局比照柯文哲案標準詳盡調查。

沈伯洋在臉書上回應，強調連USAID和「開放社會基金會」無關，都搞不清楚就算了，連連看的功力真的比黃國昌 還要差，還不找本人求證。

另據中時新聞網報導，粉專追蹤數破萬的記者蔡詠晴調查發現，由國際金融大鱷索羅斯創立的「開放社會基金會」，透過USAID計畫獲得補助。竟秘密向台灣三個組織注入高達184萬美元資金。

蔡詠晴指出金流分別是：「台灣民主實驗室」獨吞135萬美元，沈伯洋創辦台灣民主實驗室是理事長；「台灣人權促進會」獲44萬美元，沈伯洋是台灣人權促進會副理事長；「環境法律人協會」僅5萬美元，開放社會基金會2019年捐贈，沈伯洋剛好是「環境法律人協會」理事。

蔡詠晴提出三大疑點：1、.政治操作藏鏡人：「台灣民主實驗室」收受境外最高額資助，是否淪為外資政治打手？所謂「民主研究」究竟是學術還是帶風向？2、環境議題遭邊緣化：環境法律人協會僅獲5萬，金額不到民主實驗室的4％！3、索羅斯慣用手法再現：開放社會基金會近年多次被多國指控「介入內政」，匈牙利總理更直指其「資助NGO顛覆政權」！台灣民主豈能外包給外資操盤手？

PTT鄉民回文表示，這篇文大概意思就是，藉由USAID資助沈在台各種活動，為什麼會把沈列為不分區必上名單？沈憑什麼上第二順位？一堆更有經歷跟資格的人都沒得上了。在安全名單內都OK，但放上第二就很明顯政治操作了。